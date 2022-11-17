Стартовали съемки нового детектива «Цербер» о декабристах, тайных агентах и доносчиках

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Онлайн-кинотеатр PREMIER объявил о запуске съёмок нового детективного сериала «Цербер», который выйдет на сервисе эксклюзивно. Сюжет сериала будет разворачиваться зимой 1826 года в Санкт-Петербурге на фоне знаменитого восстания декабристов.

После подавления выступлений на Сенатской площади, следственная комиссия начинает поиск участников восстания. Некоторые из них попадаются властям из-за доносчиков.

Неожиданно в Петербурге происходит серия жестоких убийств: жертвами становятся те, кто донесли на декабристов. Возле тел убитых неизменно остаётся листок со строками из стихотворения молодого поэта Александра Пушкина. За расследование дела берутся московский сыщик (Тимофей Трибунцев) и освобождённый из под ареста дворянин Александр Бошняк (Сергей Марин).

Главные роли в сериале исполнят: Сергей Марин, Александр Горбатов, Евгений Цыганов, Дмитрий Ульянов, Тимофей Трибунцев, Кирилл Кяро, Вера Колесникова и другие. Режиссером проекта выступит Владимир Щегольков.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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