Стартовали съемки нового сезона киносаги «Екатерина. Фавориты»

В Москве начались съемки нового – четвертого сезона популярной киносаги, посвященной судьбе великой императрицы, для телеканала «Россия». «Екатерина. Фавориты» – продолжение истории о царствовании и личной драме самой могущественной и независимой женщины на российском престоле. В роли Екатерины – Марина Александрова.

1779 год. Императрица Екатерина II (Марина Александрова) – на пике своего величия. В Европе её уже называют «Великой» с подачи влиятельной княгини Дашковой (Анна Ковальчук), которая впоследствии возвращается в Россию и становится ближайшей сподвижницей императрицы. Светлейший князь Потемкин (Владимир Яглыч), бывший фаворит, венчанный супруг Екатерины, остается её верный соратником и фактически вторым лицом в государстве. Однако личная жизнь императрицы, как и прежде, полна страстей и любовных интриг. Отныне под чутким руководством Потемкина новые фавориты Екатерины то и дело сменяют друг друга. И один из них, Александр Ланской (Сергей Новосад), становится её настоящей любовью. Но судьба приготовила императрице новые испытания… Несмотря на то, что её сердце разбито, Екатерина не забывает о масштабных государственных планах. И среди них – манифест о престолонаследии. Императрица решает передать трон внуку Александру, минуя законного наследника — своего сына Павла (Павел Табаков). Но Павел не собирается уступать своих прав и будет бороться до конца! Начинается новая схватка за власть…

Режиссером нового сезона многосерийной саги «Екатерина» стал Дмитрий Петрунь («Офицерские жены», «Торгсин»).

В фильме появится много новых исторических персонажей: подруга и сподвижница императрицы Екатерина Дашкова (Анна Ковальчук), противники Екатерины: граф Александр Строганов (Дмитрий Астрахан) и крупнейший книгоиздатель Николай Новиков (Алексей Колган), фавориты императрицы: Александр Ланской (Сергей Новосад), Иван Корсаков (Станислав Тикунов), Александр Мамонов (Дмитрий Гудочкин).

В проекте также снимаются Михаил Горевой, Игорь Балалаев, Диана Милютина, Николай Иванов, Софья Шуткина, Владимир Виноградов, Игорь Иванов, Татьяна Филатова и другие.

Марина Александрова:

– Мы начали снимать первый сезон киносаги о Екатерине 8 лет назад, тогда моему сыну было полтора года. И вот приступили к работе над четвертым сезоном. Без зрительского успеха история сериала не получилась бы такой длинной! И я, конечно, очень ценю признание зрителей и благодарна им за любовь, которую получила, благодаря этой роли. Моя героиня занимает особое место не только в моей творческой биографии, но и в жизни в целом. Екатерина многому меня учит: подглядывая за ней, я многое беру себе, а что-то отвергаю в своей жизни. Но эта женщина безусловно достойна внимания потомков, она не напрасно вошла в историю как Екатерина Великая. И об ее многочисленных великих делах стоит рассказать и напомнить зрителю!.

Режиссер Дмитрий Петрунь:

– Новый сезон рассказывает о последних годах правления Екатерины. Наша история посвящена любовным перипетиям, романтическим влюбленностям этой великой женщины и ее смелым государственным решениям. Мы старались сохранять реальные факты, связанные с историческими персонажами. Если наш фильм вызовет дискуссии, – это хорошо. Ведь наша задача – будоражить зрителя, вступить с ним в диалог. Мы даже хотим, чтобы нас критиковали, поправляли, а за что-то и похвалили – и, конечно, надеемся увлечь зрителя! Масштабные съемки нового сезона охватят все времена года: зиму, весну, лето и осень. Надеюсь, все пойдет по плану!..

Съемки многосерийного фильма «Екатерина. Фавориты» планируются в Москве, Санкт-Петербурге, Крыму и Белоруссии. Премьера исторической драмы «Екатерина. Фавориты» состоится на телеканале «Россия».

Фото – телеканал «Россия»

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