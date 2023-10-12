Пятый канал начал работу над новыми сериями детектива «Изгой». Четыре премьерных эпизода расскажут продолжение истории Жоры Белонога. Его роль исполняет Андрей Фролов. В съемках также принимают участие Глафира Козулина, Алексей Нилов, Мирон Проворов и другие актеры.

В первом сезоне на долю Жоры Белонога выпало немало испытаний. Бывший полицейский жил отшельником в вагончике на берегу залива. Чувство вины перед матерью и бабушкой заставило его поселиться подальше от семьи. Пять лет назад пропал отец Жоры. Прокуратура быстро закрыла дело и объявила его умершим. Все это время Георгий отчаянно пытался найти родственника.

Назначение нового прокурора в провинциальный городок спровоцировало ряд событий, в том числе и криминальных. В город вернулась бывшая возлюбленная Жоры – Оксана и попыталась возродить забытые чувства. От рук бандитов погибает новый прокурор и его жена, сестра Жоры. Удалось найти и главу семьи Белоногов.

Теперь Жора помогает отцу в рыболовецком бизнесе, они вместе строят новый дом. Георгий и Оксана ждут ребенка. Девушка старается сохранить семейный бизнес Опаренюков, но отказывается от предложения Карины Ягайловой по контрабанде оружия. Бизнес-леди, которая в криминальных кругах получила прозвище Баба-Яга, не привыкла к отказам. Она объявляет Оксане и всему городку войну. Бывшему майору придется вспомнить свое оперативное прошлое, наказать преступников и восстановить справедливость, мир и покой.

Съемки детектива продлятся 20 дней в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Съемочная группа сериала «Изгой»

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