Стартовали съемки продолжения «Новеньких» с Кирой Медведевой

«Четыре свадьбы», «Вампиры средней полосы» или клип Глеба Калюжного? Последние пару дней подписчики Киры Медведевой и новостные паблики пытались угадать, в каком новом проекте она снимается. Подтверждаем догадки самых внимательных — в Твери продюсер и режиссер Оксана Барковская («За полчаса до весны») начала съемки четвертого сезона сериала «Новенькие». В одной из центральных ролей к касту присоединилась победительница шоу «Новые пацанки» Кира Медведева. Специально для нее создатели переписали сценарий сезона, который должен стать финальным для проекта.

Проект производится компанией «ДОК-Синема» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Премьера состоится в онлайн-кинотеатре START уже в этом году.

«Изначально, когда у меня только появилась идея пригласить Киру в проект, думала про небольшую роль, — рассказывает режиссер и продюсер Оксана Барковская. — Но после нашего знакомства я решила полностью переписать под нее сценарий четвертого сезона, у меня родился новый, яркий, очень нужный персонаж, своего рода большой винт (не винтик, а именно винт), которого не хватало новому сезону. Мы сейчас репетируем, Кира очень пластичная и отлично воспринимает материал как актриса. Замечаю, что с Глебом Калюжным у них похожая энергетика — цельности, смелости и абсолютного отсутствия фальши».

«Съемки в сериале — это что-то нереальное, я об этом не то что мечтать, даже и подумать не могла! — рассказывает Кира Медведева. — Я играю Владу, у которой сложилась не самая счастливая жизнь и она отчаянно пытается найти родственную душу. С моей героиней мы схожи характером и мышлением. Но у нас разный бэкграунд — у нее было тяжелое детство, она росла без мамы, отсюда начались все проблемы, и в итоге Влада оказалась в тюрьме. Проект очень “цепляет”, он близок к людям и ко мне в том числе, ведь у кого из нас нет детских травм?»

Сезон с подзаголовком «Бунт против взрослых» станет финальной точкой в истории про подростков, которые навсегда прощаются с инфантильными мечтами и учатся жить во взрослом мире, преодолевая свои психологические травмы. «Сейчас мы все очень зациклены на том, как нас в детстве обижали или не обижали, долюбленные мы дети или недолюбленные, какие у нас были мамы, папы, бабушки. “Бунт против взрослых” будет посвящен детским травмам, которые, к сожалению, есть у каждого. Когда писали сценарий, то консультировались с психологами и с их помощью отобрали 11 основных психологических проблем из детства, которые есть у 95% людей и прошлись по этим ключевым моментам. В итоге придумали необычный прием, как показать травмы каждого героя, но не через традиционные флешбэки», — рассказывает Оксана Барковская.

По сюжету сезона, Макс (Глеб Калюжный) возвращается из армии, бросив ради службы престижный ВУЗ. Он делает предложение Соне (Анна Демидова), организовывает пышную свадьбу, но невеста почему-то совсем несчастлива. Девушка забирает маленького сына и уходит к своему другу Диме (Анар), который был рядом в трудное время, и их приятельская симпатия переросла во что-то большее. Однако герои не успевают разобраться, кто будет воспитывать малыша — ребенка похищают прямо с детской площадки. Соня уверена, что это сделал Макс. Чтобы найти сына, они возвращаются в маленький город Юровск, куда их вновь приводят все следы.

«Как же я люблю детективы — было первой мыслью после прочтения сценария этого сезона. Ждите новый замысловатый сюжет — буквально под лупой, вместе мы разберем каждого персонажа. Мой герой Максим стал молодым папой, отслужил в армии и не собирается ни перед чем отступать. В чем-то он стал более жестким, где-то чуть мягче: во взаимоотношениях с родственниками, например, — рассказывает исполнитель главной роли Глеб Калюжный. — Герои растут, совершают ошибки как и все мы в жизни, их быт и мировоззрение формируется в лучшую, осознанную сторону. Все прорабатывают свои травмы детства».

К своим ролям в проекте также вернулись Анар, Елизавета Запорожец, Иван Непомнящий, Иван Рысин, Артем Давыдов, Анка Бессонова, Алена Васина, Василий Симонов, Дарья Щербакова. Помимо Киры Медведевой, к касту также присоединилась блогер Анастасия Семина.

Первый сезон проекта вышел в октябре 2020 года и занял второе место в рейтинге самых популярных российских сериалов по версии пользователей Кино-Театр.Ru за 2020 год, а также (как позже и второй сезон) был номинирован на IV Национальной премии в области веб-индустрии как лучший веб-сериал.

Съемки будут проходить в Калязине и Твери.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.