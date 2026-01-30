Оплата публикаций

Стартовали съемки третьего сезона сериала-хита «Золотое дно» по сценарию Сергея Минаева

золотое дно - сериал
Фото: Иви / START

Онлайн-кинотеатры Иви и START объявили о старте съемок третьего сезона драмы о губительной силе денег «Золотое дно». Он станет заключительной главой саги о бескомпромиссной войне за многомиллиардный семейный бизнес.

К своим ролям вернутся актеры Алексей Гуськов, Юлия Снигирь, Павел Попов, Лидия Вележева, Юлия Франц, Ангелина Пахомова, Марина Ворожищева, Валерий Карпов, Виктория Маслова, Семен Литвинов, Ксения Гусева, Сергей Горошко, Дмитрий Блохин, Наталия Вдовина, Полина Ларькина-Гайворонская и другие. К касту третьего сезона присоединятся и новые лица — Андрей Мерзликин, Мария Андреева, Ульяна Пылаева и другие.

Вместе с онлайн-кинотеатрами Иви и START производством сериала занимается продюсерская компания Team Films. Сценарий вновь подготовили Сергей Минаев и Дмитрий Минаев, кресло режиссера, как и в предыдущих сезонах, занял Илья Ермолов, продюсером выступает Теймур Джафаров, креативными продюсерами — Вадим Соколовский и Сергей Минаев.

В новом сезоне порядки в «Галактике» полностью меняются: Деда арестовывают, Дима становится у руля всей компании, а Паршина захватывает контрольный пакет акций. Теперь Дима во что бы то ни стало пытается удержать свою желанную должность, и главный, кто может ему помешать. Дед, который настроен уничтожить «Галактику» и освободить семью от этой тяжкой ноши. Чем закончится грязная и бескомпромиссная борьба за миллиарды и что будет с заклятым семейным бизнесом?

— Изначально, надо признаться, мы не планировали писать «Сагу о Форсайтах» и такую большую русскую историю семьи — но она как-то сама собой написалась. Третий сезон по настроению, по градусу мне кажется высшей точкой нашей семейной саги — в нем случится развязка всех конфликтов. Знаете, есть такой штамп: «семья важнее всего». Но ведь в жизни выясняется, что это совсем не штамп, а так оно и есть. Все сюжетные линии в третьем сезоне под эту идею развязаны — герои понимают, что все же они близкие люди, а не твари. В этом смысле наша история — о ценностях, — говорит сценарист Сергей Минаев. — Если говорить о моей любимой сюжетной линии, то она в новом сезоне такая же, как и в первом, и во втором — это, конечно, линия Деда и Терехова, это два моих любимых героя. Но сейчас уже все настолько разыгрались, что мне сложно выделять кого-то. Могу сказать одно — в новом сезоне зрителей ожидает невероятный сюжетный поворот с одним из главных действующих лиц, который полностью поменяет ход игры.

