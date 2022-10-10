Стартовали съемки третьего сезона сериала «Сама дура»

В онлайн-кинотеатре PREMIER уже сейчас доступны оба сезона сериала «Сама дура». В начале октябре стартовали съемки третьего сезона, который эксклюзивно появится в онлайн-кинотеатре PREMIER в следующем году.

«Сама дура» — успешный подростковый сериал о двух сестрах: незрячей Маше (16) и бунтарке Крис (17). Маша, несмотря на ограниченные возможности, уверенная и знающая себе цену девушка, живущая полной жизнью. Она увлекается пением, встречается с мальчиками и познает мир. А еще – открыто пользуется тем, что родители готовы исполнить любые ее капризы.

В каждой серии Маша и Крис сталкиваются с вызовами или устраивают друг другу подставу, которая обязательно зайдет намного дальше, чем обе думали. И выбраться из нее они смогут с помощью находчивости и любви друг к другу.

Главные роли в сериале сыграли Полина Гухман и Елизавета Ищенко. Режиссер проекта — Анна Зайцева. Производством занимаются компании WISH Media Анны Шалашиной и Forza Film Ашота Месропяна.

В 2022 году тин-драмеди «Сама дура» режиссера Анны Зайцевой отметили главным призом немецкого фестиваля вэб-сериалов Die Seriale. Его выделили среди десятков проектов из 18 стран. Также сериал участвовал в конкурсе таких престижных фестивалей вэб-сериалов как LAWEBFEST (Лос-Анджелес, США), Seoul Webfest (Сеул, Южная Корея), T.O. WebFest (Торонто, Канада), Bilbao International Digital Festival (Seriesland Web Fest) (Бильбао, Испания) и прочие.

Премьера веб-сериала «Сама дура» состоялась в 2020 году. Оба сезона шоу вышли на YouTube и суммарно собрали более 40 млн просмотров.

Третий сезон сериала «Сама дура» будет доступен к просмотру эксклюзивно в онлайн-кинотеатре PREMIER в 2023 году.

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