Стартовали съемки второго сезона сериала «Ресторан по понятиям» для онлайн-кинотеатра PREMIER

25 августа стартовали съемки второго сезона нашумевшего в начале года сериала «Ресторан по понятиям» для онлайн-кинотеатра PREMIER. В первый съемочный день на площадке были все персонажи, полюбившиеся нам из первого сезона: Шустрый, Кощей, Кувалда и Килька.

Иван Кокорин:

– Мы так были рады видеть друг друга, обнимались. У нас очень хорошая творческая команда. Я хочу, чтобы мой герой во втором сезоне стал более искренним, где-то более нелепым, смешным, чудаковатый. Именно за это мы и любим Кильку. Этим он полюбился в первом сезоне. Пожелаем нашему кораблю хороших съемок, находок и крепкой дружной работы, ура!

Владимир Сычев:

– Я ждал первого съемочного дня. Соскучился по своему Кощею и с огромным удовольствием вошел в образ. У моего персонажа в этом сезоне появятся отношения и будет еще много сюрпризов.

По сюжету во втором сезоне авантюрной комедии, четыре бывших вора-рецидивиста, завязавшие с преступным прошлым, тихо и законно ведут бизнес рестораторов. Но появление прямого конкурента — веганского ресторана — выбивает их из колеи мирной жизни. И парни, на самом деле, истосковавшиеся по адреналину романтики «джентльменов удачи», готовы использовать свои старые навыки, чтобы лихо устранить соперников «по понятиям»…

Режиссером проекта стал Давид Дадунашвили, продюсируют проект Сарик Андреасян, Гевонд Андреасян, Софья Митрофанова, Макар Кожухов, Марина Катая, Тина Канделаки, Борис Ханчалян, Аркадий Водахов.

В ролях: Владимир Вдовиченков, Владимир Сычев, Дмитрий Дюжев, Иван Кокорин, Иван Охлобыстин, Кай Метов, Виктория Богатырева и другие.

Во втором сезоне будет 10 серий по 24 минуты.

Сериал будет эксклюзивно доступен подписчикам онлайн-кинотеатра PREMIER, а позже выйдет в эфире телеканала ТНТ.

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