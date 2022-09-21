Стартовали съёмки второго сезона сериала «Почка» с Любовью Аксеновой

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Онлайн-кинотеатр KION вместе с компанией LOOKFILM объявляет о начале съемок второго сезона оригинального сериала «Почка». Во втором сезоне сыграют актеры Любовь Аксенова, Григорий Чабан, Дмитрий Лысенков, Антон Филипенко, Янина Лакоба, Николай Фоменко. Также к касту сериала присоединятся Леонид Бичевин и Павел Баршак. Авторская группа осталась неизменной: над сценарием продолжения хита KION работали Елизавета Тихонова и Мария Шульгина, которая снова выступит и как режиссер проекта.

Лейтмотив второго сезона «Почки» — «Наташа учится любить». Действие начинается в Хорватии — туда эгоистичная, беспринципная и смертельно больная Наташа Кустова приехала пересаживать почку. Почку, которая в конце первого сезона досталась ей от матери Миши, пациента центра трансплантологии. Но пересадка вышла с побочным эффектом — теперь Наташа одержима страстью к… Мише.

Наташа пробирается обратно в Москву, чтобы найти Мише почку, но тот сильно обижен на Наташу и не хочет ее видеть. Миша намерен честно дождаться своей очереди на пересадку, однако перед ним — 71 человек. И тогда Наташа решает спасти каждого пациента, чтобы Мишу прооперировали легально и побыстрее… С этого решения Наташи стартует интрига второго сезона. Сможет ли Наташа реализовать свой план и как это вообще возможно? Победит ли свою одержимость? Добьется ли ответных чувств Миши?

После пережитого в 1-м сезоне Наташа сделала выводы, что-то в ее характере изменилось, однако и сейчас, пытаясь спасти Мишу, она снова удовлетворяет исключительно свой эгоизм. Главный вопрос второго сезона — научится ли Наташа не только желать, но и любить?

Сериал «Почка» вышел в онлайн-кинотеатре KION в самом начале 2021 года и сразу стал хитом стриминга, получив высокие оценки зрителей и киноиндустрии. Мария Шульгина и Елизавета Тихонова придумали принципиально новую героиню, которая, будучи «обаятельной сволочью», тем не менее вызывает симпатию зрителей своей жаждой жизни и парадоксальным умением «причинять добро» людям, даже преследуя исключительно эгоистичные цели.

Любовь Аксенова, актриса:

– Что только с Наташей не происходит в продолжении! Она предстанет в новом ракурсе для зрителя и для себя, оставаясь крепким орешком. Такая метафора родилась: «Натаха, она как поезд, который несётся на полных парах в красочную глухомань!». Этот фантастический полёт сквозь хтонь наполнен страстью, сатирой и слезами любви. «Почка» — это своего рода «свойский» сериал. Он волнует совершенно разных людей, затрагивая непростые темы. Мне кажется, будет здорово продолжить этот диалог со зрителем. Хоть и несерьёзный, но о важном.

Мария Шульгина, режиссер и сценарист проекта:

– В этом сезоне мы хотим исследовать тему любви и что можно сделать ради неё. Любовь в исполнении Наташи Кустовой нам видится достойной зрительского внимания, это определённо смешное зрелище. И если в первом сезоне основным движком героини был эгоизм и его парадоксально спасительная обратная сторона, то в новом сезоне — движущей силой героини является альтруизм и его разрушительные последствия.

Игорь Мишин, генеральный директор МТС Медиа/KION, продюсер:

– «Почка» — это абсолютный хит KION, авторский сериал с нетривиальным замыслом, который заставил наших зрителей обсуждать феномен главной героини, осуждать ее, спорить о справедливости ее поступков. Это абсолютно цельная история, которую продолжают развивать авторы Мария Шульгина и Елизавета Тихонова. Во втором сезоне героиню Наташу Кустову ждут не менее удивительные приключения, в процессе она будет искать ответы на злободневные вопросы и ответит себе на вопрос «на что можно пойти ради любви?.

Александр Плотников, продюсер:

– Повод делать второй сезон не всегда есть, но у​ этого сериала он безусловно присутствует. Если в первом сезоне мы познакомились с человеком, который, беспощадно разбрасывая всех​ вокруг себя, боролся​ за то, чтобы остаться живым.​ То во втором сезоне Наташа​ открыла​ глаза, пошла​ в жизнь и вдруг поняла, что люди умеют испытывать чувства, которые ей неизвестны. И это​ начало ее волновать. У всех есть любовь, у нее​ нет.​

Борис Хлебников, продюсер:

– Люди сначала испытывают эмпатию, а потом любовь к другому человеку. А Наташе это совсем​ не понятно. И второй сезон «Почки», условно говоря,​ про то, как наша​ героиня пытается​ понять, как себе вставить недостающую деталь. Как научиться любить. Как любят нормальные люди. Как стать нормальным человеком.

Елизавета Тихонова, сценарист сериала:

– Если в первом сезоне героиня боролась не на жизнь, а на смерть за саму себя, комедийно, по-животному, то в продолжении истории Наташа Кустова впервые будет бороться за жизнь другого человека, что максимально несвойственно ее натуре. С невиданным размахом Наташа будет идти к цели, подстрекаемая страшно мучающим ее наваждением и желанием близости, которое будет неожиданно и неловко для Наташи трансформироваться в какое-то непонятное ей, новое чувство… любви. Главное художественное нововведение этой истории — это фантазии главной героини. Мешающие, мучащие, побуждающие. Именно они стали сценарным импульсом для написания нового сезона приключений Наташи Кустовой.

Наталья Исакова, креативный продюсер:

– Наташа впервые сталкивается с тем, чем не может управлять. И подходит к любви как к задаче, которую нужно решить. Либо избавиться от наваждения с помощью таблеток, либо получить объект желания. Ей придется пройти большой путь, чтобы научиться учитывать чувства другого человека, ну или хотя бы делать вид, что она умеет это делать.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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