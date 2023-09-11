Стартовал новый сезон фестиваля цифрового театра ONLiFE iDEA Fest

С сентября по декабрь в Интернете пройдет уже четвертый сезон Международного театрального фестиваля цифрового театра Onlife iDEA Fest. Этот сезон будет посвящен русской классике: ее прошлому в истории культуры и будущему в виртуальных мирах.

Формат onlife-постановок отличается от обычных записей и телеспектаклей. Благодаря совмещению живого театра с новыми цифровыми технологиями, новый формат делает привычные сюжеты близкими и ошеломляющими одновременно.

«Главная миссия нашего фестиваля — это объединение людей вокруг основных человеческих ценностей посредством театрального искусства. Наш фестиваль создает уникальную творческую среду, которая делает искусство доступным из любой точки мира», - считает Яна Балачевцева, генеральный продюсер фестиваля.

Фестиваль открыл спектакль «На бойком месте» по одноименной пьесе А.Н. Островского. Постановка, созданная совместно с Пензенским областным драматическим театром им. А.В. Луначарского.

Следующие спектакли, которые будут представлены различными театрами России, будут идти раз в 2 недели. Завершится фестиваль 14 декабря постановкой «Ночь перед Рождеством» по повести Н.В.Гоголя.

Подробное расписание спектаклей и ссылки на просмотр в социальных сетях фестиваля.

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