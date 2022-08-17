Стартует новый сезон тревел-шоу «RUSSPASS. Путешествия»

Цифровой туристический сервис RUSSPASS и портал Euromag.ru запускают новое тревел-шоу о путешествиях по России.

Ведущей тревел-шоу «RUSSPASS. Путешествия — Центральная Россия» вновь стала российская актриса театра и кино Евгения Розанова. В прошлом году она побывала в карельских лесах, исследовала крыши Санкт-Петербурга, встретила закат на виноградниках Абрау-Дюрсо, попробовала огромный сырник и донских раков, заглянула в один из самых необычных парков России, увидела танцующие сосны и научилась делать эчпочмаки.

В новом сезоне создатели шоу вдохновились поездками по Центральной России и расскажут про лучшие маршруты по двум десяткам городов: Ярославлю, Коломне, Серпухову и другим. Вместе в Женей зрители увидят много интересного, например, секреты ивановского ситца, древние стены Владимира и Суздаля, модные пространства Тулы и наукоград Обнинск.

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