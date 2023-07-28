Стартует прием заявок на «Телеманию — 2023»!

Международный открытый молодежный фестиваль телевизионных программ и фильмов «Телемания» начинает прием заявок! Фестиваль учрежден Институтом кино и телевидения (ГИТР) в 2003 году, проводится при патронаже Международной академии телевидения и радио (IATR).

Отправить заявку можно по ссылке. Дедлайн: 1 октября 2023.

Заявки принимаются в следующие секции:

Телемания, основной конкурс — учебные, курсовые, дипломные и самостоятельные работы студентов российских и зарубежных вузов, обучающихся по программам высшего образования;

Телемания Junior – работы учащихся общеобразовательных школ и средних специальных учебных заведений;

Телемания Professional – работы преподавателей, занимающихся профессиональной деятельностью в области кино и телевидения (вне конкурса).

Важно: фильм должен иметь рейтинг 16+!

Показы «Телемании» состоятся как в прямом эфире с защитой от копирования (как правило, это только клипы и репортажи), так и офлайн на лучших московских площадках. Также планируется Эхо смотра в других российских городах. Закрытие «Телемании» традиционно проходит в концертном зале «Останкино» при участии ведущих российских медиапрофессионалов. В рамках фестиваля проводятся открытые образовательные мастер-классы.

Авторы лучших работ получат возможность посетить Индустриальный день в Институте кино и телевидения (ГИТР) и лично познакомиться с лицами, принимающими решения в сфере телевидения и кино.

В разные годы в «Телемании» принимали участие представители крупных телеканалов и платформ, а также известные медиапрофессионалы, среди которых телеведущие Дмитрий Дибров, Давид Шнейдеров, Елена Кулецкая, Елена Ханга, продюсеры Александр Цекало, Наталья Дрозд, Дмитрий Рудовский, Антон Калинкин, режиссеры Юрий Быков, Иван И. Твердовский, Павел Руминов, Александр и Владимир Котты, Николай Лебедев, Пётр Буслов, Клим Шипенко и другие.

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