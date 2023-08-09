Стартует приём заявок на участие в Международной премии «Культура онлайн»

С 7 августа по 22 сентября 2023 года Российский фонд культуры принимает заявки на участие в Международной премии «Культура онлайн». Уже четвёртый год подряд Премия открывает талантливым специалистам и творческим группам новые возможности для реализации цифровых проектов. Подать заявку на участие можно на официальном сайте Премии.

История Премии берёт начало с 2020 года, когда привычный образ жизни на время был остановлен пандемией COVID-19. Ограничения в передвижениях, запрет на проведение массовых мероприятий и общее ощущение тревожности, царившее в обществе в то время, сформировали запрос на развитие цифровых решений, способных улучшить жизнь людей в столь необычных и сложных обстоятельствах. Ключевые цели проекта – выявить и поощрить лучшие практики внедрения онлайн-технологий, а также дать возможность участникам разработать наилучшие цифровые решения в сфере культуры.

В этом году оргкомитет Премии «Культура онлайн» будет оценивать работы конкурсантов в ставших традиционными 7 категориях:

Лучший онлайн-проект 2023 – кандидатом на Премию может стать проект, который реализует свою деятельность в онлайн-формате. Номинантами на Премию могут стать проекты из сферы театра, музыки, кино;

Лучшая коллаборация – кандидатом на Премию может стать онлайн-проект в сфере культуры, реализованный при участии двух или более компаний;

Лучшее IT-решение для культурной сферы – кандидатом на Премию может стать проект с использованием технологии Blockchain или искусственного интеллекта: мобильное приложение, выставка с применением цифровых технологий, VR/AR и другое;

Лучшая SMM-кампания – кандидатом на Премию может стать блог в социальных сетях;

Лучший просветительский проект – кандидатом на Премию может стать образовательный проект, реализующий свою деятельность в онлайн-формате: лекции, мастер-классы, учебные курсы, программы и другое;

Лучшая онлайн-трансляция – кандидатом на Премию может стать проект, демонстрирующий события в сфере культуры в режиме реального времени с места проведения через Интернет;

Культурная геймификация – кандидатом на Премию может стать мобильное приложение, онлайн-игра в сфере культуры.

По результатам оценки работ участников оргкомитет оставляет за собой право дополнительно поощрить отдельных конкурсантов Специальным призом Российского фонда культуры и Специальным призом жюри.

Для определения победителей работы участников будут оцениваться по таким критериям, как инновационность, охват аудитории, культурная значимость, масштабируемость и пользовательский опыт.

По результатам работы предыдущих лет в оргкомитет «Культуры онлайн» поступило более 1000 заявок из 53 регионов Российской Федерации и 25 стран, включая Австрию, Сингапур, Мексику, Чехию, Бельгию, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Армению, Швейцарию и ряд других стран.

Официальный сайт Премии: www.culturaonline.ru .

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