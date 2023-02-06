Startup Tour 2023 пройдет в шести городах России

Масштабный федеральный проект, направленный на поиск перспективных инновационных разработок Startup Tour стартует 1 марта в красноярском бизнес-инкубаторе КРИТБИ. За два месяца представители Фонда «Сколково», других институтов развития и участники креативных индустрий посетят шесть городов. В центре внимания будет поиск новых путей взаимодействия предпринимательского и творческого сообществ.

Главная тема 13 всероссийского роуд-шоу Startup Tour – «CreativeTECH. Креативные индустрии – импульс для технологического развития». Анимация, мода, промышленный дизайн, архитектура, цифровой контент, современное искусство – сферы, которые помимо очевидных экономический эффектов дают импульс развитию бизнеса, регионов и страны в целом. «Сколково» выступит инициатором диалога о творческих индустриях как драйвере технологического развития.

«Каждый российский регион уникален по-своему. Самобытность регионов определяется, в том числе, творческим потенциалом местных сообществ. Где-то активно развивается гастрономия, где-то индустрия моды, а где-то игровая или киноиндустрия. Креативные индустрии формируют образ городов, образ его жителей, создают новые рабочие места, и в конечном счете улучшают качество жизни в регионе, а также его туристическую привлекательность», – говорит председатель правления Фонда «Сколково» Игорь Дроздов.

В мероприятии примут участие известные предприниматели, менторы, бизнес-ангелы, инвесторы, ведущие технологические эксперты, авторы и создатели творческих продуктов. Startup Tour включает конкурс технологических проектов, прикладной предпринимательский трек и программу погружения в креативные индустрии. Запланированы сессии о глобальных тенденциях рынков высоких технологий и эффективных практиках развития стартапов, Life Science Inspiration Talks с участием профессоров Сколтеха, тренинги для развития компетенций начинающих команд, реализующих проекты в сфере высоких технологий.

Конкурс стартапов, традиционно он проходит по трем категориям – информационные технологии, биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве, индустриальные и энергетические технологии – в этом году дополнился четвертым. Трек CreativeTECH поможет выявить лучшие проекты на стыке креативных индустрий и технологий. Среди направлений –

Цифровой инструментарий для креативных индустрий:

Аудио-визуальный контент;

GameDev;

Стриминговые сервисы;

Медиа.

Контент:

GameDev, Виртуальный мир, Метавселенная;

Генеративная графика;

Цифровые аватары;

AR/VR;

Промышленный дизайн.

Материалы для креативных индустрий:

FoodTECH (Растительное и клеточное мясо, съедобная упаковка, recycle reuse упаковка, пищевые компоненты для 3D печати, функциональные напитки, роботизация);

LifeTECH (новые материалы для здоровья и качества жизни);

Мода («умные» ткани, ткани с ароматическими микрокапсулами, термо- и светочувствительные краски, текстиль, защищающий от ультрафиолетового излучения и т.д.);

Архитектура (материалы для 3D-печати, конструкционные материалы, светопрозрачный бетон, рулон-бетон, гибкая керамическая плитка, смарт-стекло, токопроводящий бетон, стеклянная черепица и т.д.).

Фонд «Сколково» традиционно проводит Startup Tour – масштабный федеральный проект, направленный на поиск перспективных инновационных разработок, развитие компетенций начинающих стартап-команд, популяризацию креативных индустрий и инновационного технологического предпринимательства в России. Начиная с 2011 года этапы Startup Tour прошли более чем в 100 российских городах, а количество участников превысило 100 тысяч человек.

Начавшись в Красноярске, в марте Startup Tour 2023 также состоится в Казани. В апреле команда проекта приедет в Пермь, Якутск, Байкальск и Великий Новгород.

Интеллектуальным партнером проекта станет Сколковский институт науки и технологий.

Детали программы на сайте https://startup-tour.ru/.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.