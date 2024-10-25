РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойМоскваСтенд года на Cosmoscow 2024 – галерея ультрасовременного искусства из Санкт-Петербурга Jessica

Стенд года на Cosmoscow 2024 – галерея ультрасовременного искусства из Санкт-Петербурга Jessica

editor
By editor
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стенд года cosmoscow

Галерея фокусируется на прогрессивном искусстве молодых авторов, работающих в различных техниках, варьируемых от графики и живописи до тотальных и технологичных инсталляций.

галерея-jessica

Стенд галереи состоит из двух направлений: Jessica Gallery представляет художников Ивана Чемакина, Грехт, Веру Светлову, Нестора Энгельке, Илью Гришаева, Matiush First В целом это — тотальная инсталляция с дорогой в небо. Художник — Иван Чемакин, — создатель тотальных инсталляций, график, скульптор, лауреат премии «Иннования» (2020). Лишает предметы из привычного значения, демонстрируя обманчивость и иллюзорность действительности.

стенд года cosmoscow

И Jessica Space проект галереи Jessica Gallery созданный для репрезентации творчества Нестора Энгельке, который работает в авторской технике «деревописи», где основным материалом является дерево, а инструментом для рисования — топор. Художник стремится к истокам искусства, стараясь разглядеть эстетику и красоту в любом заборе.

Поздравляем Джессику с наградой!

Галина МЕРЗЛИКИНА

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