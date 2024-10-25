Стенд года на Cosmoscow 2024 – галерея ультрасовременного искусства из Санкт-Петербурга Jessica

Галерея фокусируется на прогрессивном искусстве молодых авторов, работающих в различных техниках, варьируемых от графики и живописи до тотальных и технологичных инсталляций.

Стенд галереи состоит из двух направлений: Jessica Gallery представляет художников Ивана Чемакина, Грехт, Веру Светлову, Нестора Энгельке, Илью Гришаева, Matiush First В целом это — тотальная инсталляция с дорогой в небо. Художник — Иван Чемакин, — создатель тотальных инсталляций, график, скульптор, лауреат премии «Иннования» (2020). Лишает предметы из привычного значения, демонстрируя обманчивость и иллюзорность действительности.

И Jessica Space проект галереи Jessica Gallery созданный для репрезентации творчества Нестора Энгельке, который работает в авторской технике «деревописи», где основным материалом является дерево, а инструментом для рисования — топор. Художник стремится к истокам искусства, стараясь разглядеть эстетику и красоту в любом заборе.

Поздравляем Джессику с наградой!

Галина МЕРЗЛИКИНА