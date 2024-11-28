РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойМосква«STILL LEBEN»: в Галерее К35 открылась выставка Владимира Мигачева

«STILL LEBEN»: в Галерее К35 открылась выставка Владимира Мигачева

editor
By editor
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владимир мигачев тихая жизнь
Владимир Мигачев. Тихая жизнь. 2024. Холст, акрил, уголь, 140х170 см

«STILL LEBEN» — проект Владимира Мигачева, — это неспешное, не всегда беспристрастное наблюдение за процессами, преобразующими окружающую действительность и сам ландшафт вокруг нас.

Автор часто использует тему пейзажа и в широком смысле — пространства как возможность рефлексии над глобальными вопросами: что составляет общие культурные коды, как сохранить их с течением времени, что означают для нас понятия «свобода» и «несвобода», возможно ли «тихо жить» в наше турбулентное время.

Само пространство в работах Владимира Мигачева становится действующим персонажем. Оно настолько необъятно и неуютно, несоразмерно человеку, что существует как будто отдельно от него и часто вопреки. Любые элементы архитектуры на этом фоне кажутся совсем недолговечными, как будто излишними.

В серии «STILL LEBEN» появляется узнаваемая деталь — деревенский коврик, визуальный атавизм в современных реалиях, как напоминание об ускользающих неуловимых смыслах, составляющих наш код идентичности. Мы можем воспринимать его и как наивную попытку прикрыть и приукрасить несовершенство пространства, и как магический элемент, переносящий зрителя в иную реальность.

Бесконечная линия горизонта в работах Владимира Мигачева приглашает нас в путешествие-исследование темы самоидентификации и общих культурных кодов.

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Владимир Мигачев. Степь. 2024. Холст, масло, акрил, 110х150 см
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Владимир Мигачев. Две дороги. 2024. Холст, акрил, 140х170 см
владимир мигачев охра
Владимир Мигачев. Охра. 2024. Холст, акрил, зола, 216х160 см
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