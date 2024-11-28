«STILL LEBEN»: в Галерее К35 открылась выставка Владимира Мигачева

«STILL LEBEN» — проект Владимира Мигачева, — это неспешное, не всегда беспристрастное наблюдение за процессами, преобразующими окружающую действительность и сам ландшафт вокруг нас.

Автор часто использует тему пейзажа и в широком смысле — пространства как возможность рефлексии над глобальными вопросами: что составляет общие культурные коды, как сохранить их с течением времени, что означают для нас понятия «свобода» и «несвобода», возможно ли «тихо жить» в наше турбулентное время.

Само пространство в работах Владимира Мигачева становится действующим персонажем. Оно настолько необъятно и неуютно, несоразмерно человеку, что существует как будто отдельно от него и часто вопреки. Любые элементы архитектуры на этом фоне кажутся совсем недолговечными, как будто излишними.

В серии «STILL LEBEN» появляется узнаваемая деталь — деревенский коврик, визуальный атавизм в современных реалиях, как напоминание об ускользающих неуловимых смыслах, составляющих наш код идентичности. Мы можем воспринимать его и как наивную попытку прикрыть и приукрасить несовершенство пространства, и как магический элемент, переносящий зрителя в иную реальность.

Бесконечная линия горизонта в работах Владимира Мигачева приглашает нас в путешествие-исследование темы самоидентификации и общих культурных кодов.