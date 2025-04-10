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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

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Стильные и необычные галереи Санкт-Петербурга

editor
By editor
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Галерея-современного-искусства-NAMEGALLERY
Галерея современного искусства NAMEGALLERY. Фото предоставлено PR-сопровождением

Современные галереи не только погружают посетителей во вдохновляющий мир искусства и захватывающих экспонатов, но и сами становятся интересными, оригинальными пространствами, которые способны подарить эстетическое удовольствие и донести до гостей основную идею или концепцию места. В Санкт-Петербурге становится все больше подобных галерей – стильных, необычных и продуманных до мелочей. В этих пространствах можно познакомиться с актуальными, смелыми работами художников, встретить единомышленников и просто комфортно провести время в спокойной и комфортной обстановке.

Фиджитал-галерея «Охра»

Галерея «Охра», расположенная в культурном квартале «Брусницын»  позиционирует себя как культурное пространство, где современное искусство говорит на языке новых технологий. Приставка «фиджитал» дает понять, что здесь реальность и творчество встречаются с виртуальными мирами и современными цифровыми форматами. В этой галерее представлены работы, которые художники создают с использованием возможностей  VR (виртуальной реальности), AR (дополненной реальности) и MR (смешанной реальности).

«Охра» предлагает посетителям знакомство с медиаартом и самими современными форматами искусства. Яркий пример – выставка «Делориан», которая проходит в галерее этой весной. Основными мотивами экспозиции выбраны феномен путешествий во времени, связь прошлого и будущего, сказочно-фольклорная метафорика. Ключевые идеи выставки отражены в масштабных VR-работах, актуальном видеоарте и впечатляющих мультимедийных проектах.  Выставка, стартовавшая 7 марта, продлится в апреле и мае.

Арт-центр «Пушкинская-10»

Арт-центр «Пушкинская-10» начал свою историю как сквот, где собирались художники и музыканты. Со временем здесь расположились творческие мастерские и художественные галереи, и постепенно пространство «Пушкинская-10» превратилось в необычный и интересный арт-центр. Сейчас это место объединяет дух советского андеграунда и атмосферу современного искусства.

Арт-центр включает 15 художественных галерей, концертную площадку, музыкальные клубы, студии звукозаписи, творческие мастерские. Здесь также работает единственный в России Музей нонконформистского искусства. На улице посетители также могут увидеть знаменитые граффити, которые уже стали неформальной достопримечательностью Санкт-Петербурга.

Галерея искусств KGallery

KGallery – это частная галерея искусств, в которой собраны шедевры русского и советского искусства XIX-XX веков. Основу коллекции составляет живопись и графика отечественных мастеров этого периода. В стильном и лаконичном пространстве регулярно проходят выставки русских художников и фотографов. KGallery сотрудничает как с частными коллекционерами, привлекая их работы на свои выставки, так и с государственными музеями.

Этой весной в KGallery пройдет масштабная выставка «Почему, почему я лучше всех?», посвященная легендарному писателю Даниилу Хармсу, его окружению и времени, в котором он жил. В интересном и стильном пространстве посетители могут изучить интересные экспонаты, а затем продолжить отдых в уютной спешелти-кофейне Am Saint, расположенной здесь же. Галерея также предлагает образовательные проекты, встречи, лекции и мастер-классы с художниками.

Галерея современного искусства NAMEGALLERY

Галерея NAMEGALLERY, основанная в 2011 году, представляет и поддерживает молодых петербургских художников, открывает новые имена и продвигает молодых перспективных авторов. Основной фокус NAMEGALLERY – живопись и графика, объемные инсталляции, перформансы и медиа-искусство.

Просторное и стильное выставочное пространство позволяет демонстрировать посетителям крупномасштабные работы, впечатляющие проекты и оригинальные перформансы. Галерея дает авторам возможности для экспериментов и знакомит зрителей с необычными современными экспонатами.

Галерея современного искусства Anna Nova Gallery

Галерея Anna Nova, открытая в 2005 году, сотрудничает с российскими и зарубежными современными художниками и кураторами, представляет смелые, новаторские проекты и знакомит посетителей с главными тенденциями актуального искусства. Здесь проходят как персональные, так и групповые выставки интересных современных художников. Галерея работает с разными форматами, такими как живопись, графика, скульптура, арт-объекты, инсталляции, видео-арт, перформанс.

При этом выставки и продажа произведений современного искусства – не единственные направления деятельности. Галерея также организует лекции, встречи, мастер-классы и кинопоказы, предоставляя удобную и стильную площадку для общения художников и кураторов, профессионалов, коллекционеров и ценителей современного искусства.

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