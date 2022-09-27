Многие считают, что офисные образы скучные и однообразные. Но сегодня дизайнеры предлагают яркую стильную одежду делового стиля. Расскажем подробнее о модных тенденциях на осень-зиму 2022-2023 года.

Если вы желаете создать модный образ для работы в офисе, то женская верхняя одежда на retrova – это то, что вам нужно. Можно подобрать различные фасоны, которые сделают фигуру женственнее, а образ стильным и интересным.

Основные особенности стиля

Если в компании, в которой вы работаете, нет униформы, то можно создать стильный деловой образ. В новом сезоне будут «действовать» такие тенденции:

в моде будут как яркие, так и пастельные оттенки одежды;

необычный крой, асимметрия;

отсутствие больших и ярких принтов. Допускается неброская клетка или полоска;

минимальное количество декора.

Для дополнения образа можно выбрать стильные часы, платок, шарф и так далее.

Брючный костюм

Отлично подойдет для создания модного офисного образа. Лучше всего выбрать модели светлых тонов, пастельных. В 2022-2023 году в моде будут укороченные брюки и принт в небольшую клетку. Такой брючный костюм отлично подойдет не только для работы, но и для создания повседневного образа.

Платье «футляр»

Платье футляр отлично подойдет для женщин с разным типом фигуры. Но дизайнеры рекомендуют выбирать фасон девушка с фигурой «песочные часы». «Футляр» позволяет сделать фигуру более женственной и красивой. В 2022-2023 году будут актуальны платья черного, белого, бежевого, зеленого цвета. Также будет уместен наряд в сером оттенке. Красиво будет смотреться платье в сочетании с туфлями или сапогами на каблуке или танкетке. Из верхней одежды можно выбрать пальто классического кроя.

Платье «А-силуэта»

Сегодня представлено большое разнообразие офисных платьев А-силуэта. Многие считают, что такие платья слишком празднично выглядят. Но это вовсе не так. Важно правильно выбрать оттенок и декоративные элементы. Платье А-силуэта отлично подойдет для деловой встречи. Лучше всего выбрать модели черного или белого цвета. Платье подчеркнет достоинства фигуры.

Классические блузы и рубашки

Осенью и зимой 2022-2023 года будут актуальны блузы и рубашки светлых оттенков, которые имеет классический крой. Чтобы сделать образ ярче и интереснее, можно выбрать блузы в небольшими принтами, в клетку или полоску. Если дресс-код на работе позволяет, не бойтесь делать свой образ ярче и интереснее. Классическая блузка будет хорошо смотреться с черными брюками, джинсами, юбкой-карандаш и так далее.

Водолазка

Простая и стильная одежда, которая сделает ваш образ не только красивым, но и удобным. Лучше всего выбрать водолазку светлых оттенков. Также для работы в офисе отлично подойдет гольф. К трендовым оттенкам 2022-2023 года можно отнести бежевый, белый, оттенок слоновой кости, бирюзовый. Лучше всего выбрать водолазки без яркого декора, однотонные.

Офисные брюки

Без них не обходится не один офисный «look». Стильные офисные брюки будут хорошо смотреться с:

свитерами;

рубашками;

однотонными футболками;

блузками и так далее.

В 2022-2023 году будут актуальны брюки однотонные светлые и темные, модели в полоску, клетку. Модный тренд осени и зимы – укороченные брюки.

Сарафан

Если правильно выбрать фасон и цвет сарафана, то он отлично подойдет для создания стильного делового образа. Лучше всего выбрать платья светлых оттенков. Их можно сочетать со светлыми рубашками, свитерами, жакетами.

Также в офисном базовом гардеробе должны быть жакеты, юбки-карандаши, трикотажные однотонные платья.

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