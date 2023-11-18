Сто лет демонстрации достижений

В 1923 году в Москве открылась Всероссийская сельскохозяйственная и кустарно-промышленная выставка, преемницей которой стала ВСХВ (позднее ВДНХ - прим. ред.). В честь 100-летнего юбилея Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставки в 2023 году на ВДНХ была представлена культурно-историческая программа под названием «ВДНХ в отражении времени», она стала темой этого года. Символично, что 4 ноября на ВДНХ началась Международная выставка-форум «Россия». На ней страна, словно сто лет назад, представляет свои главные достижения и предстает во всем великолепии.

1923 год. Советский проект международного значения

В августе 1923 года на территории современного Парка культуры и отдыха им. Горького, от Крымского Вала до Воробьевых гор, развернулся первый в истории Советского Союза смотр достижений молодой страны.

Всероссийская сельскохозяйственная и кустарно-промышленная выставка стала первым и самым масштабным общественным мероприятием советской России после того, как закончились Первая мировая и Гражданская войны. Она ознаменовала переход к мирной жизни: восстановление денежного обращения, товарооборота между городом и деревней, внедрение электрификации и механизации. Выставка задумывалась как событие, которое продемонстрирует гражданам первые результаты НЭПа, а также покажет возможности СССР странам-соседям.

Всероссийский центральный исполнительный комитет (ВЦИК) тогда объявил работу над выставкой делом чрезвычайной государственной важности. Грандиозное мероприятие стало и «грандиозной стройкой». На территории новой выставки, которая занимала 65 гектаров, был построено 255 зданий.

Масштаб строительства был беспрецедентным. Участие в нем приняли лучшие архитекторы и скульпторы страны: Федор Шехтель, Константин Мельников, Пантелеймон Голосов, Сергей Коненков, Вера Мухина, Вячеслав Олтаржевский, который позже разрабатывал генеральный план ВСХВ, Владимир Щуко и Владимир Гельфрейх — они в 1939 году проектировали Центральный павильон ВСХВ. Главным архитектором выставки стал Алексей Щусев, автор проектов множества знаковых построек столицы, от Мавзолея Ленина до Казанского вокзала и станции метро «Комсомольская», а Иван Жолтовский — разработчиком генерального плана.

Свою продукцию на выставке представили не только промышленные предприятия, колхозы и частные хозяйства Советского Союза, но и 450 иностранных компаний. Здесь можно было рассмотреть тракторы, зерноочистительные машины, узнать, как работают электрическая веялка, молотилка, маслобойка, взглянуть на дагестанские ковры, уральские самоцветы, племенных сельскохозяйственных животных, ценнейшие вина и отборные фрукты из Армении и Грузии.

Благодаря экспозициям новой выставки посетители могли увидеть, как живут, работают и отдыхают граждане разных союзных республик. Всероссийская сельскохозяйственная и кустарно-промышленная выставка стала «городом-выставкой». Именно так назвал ее Михаил Булгаков в очерке «Золотистый город».

2023 год. Дань традициям: программа «ВДНХ в отражении времени»

ВСХВ, открывшаяся в 1939 году, унаследовала от Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставки ее основные функции и смыслы. Чтобы отдать дань признательности людям, стоявшим у истоков Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставки, которой в 2023 году исполнилось сто лет, темой этого года на ВДНХ было решено сделать «ВДНХ в отражении времени».

Отправной точкой серии культурных и просветительских мероприятий стала презентация подарочного издания «Первая Всесоюзная». Книга содержит уникальные материалы из альбома фотографий Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставки, который являлся первым методическим подспорьем для архитекторов и руководителей ВСХВ.

Оригинал этого альбома фотографий с комментариями, сделанными от руки, был создан в 1937 году. Он существует всего в двух экземплярах. На выставке «Первая Всесоюзная», которая проходила в Музее ВДНХ, можно было увидеть оригинал альбома, а его электронная версия доступна на сайте ВДНХ. Также на сайте можно скачать шрифт, который был разработан с опорой на шрифт рукописных подписей и комментариев в альбоме 1937 года.

В течение всего года на ВДНХ проходила и лекционная программа, посвященная Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставке. Она началась 18 февраля с лекции «Заколдованное место» искусствоведа Кирилла Светлякова, где слушатели узнали об истории архитектуры выставки и ее мифологической составляющей. А благодаря циклу лекций «ВДНХ в отражении времени» Павла Нефедова, куратора Музея ВДНХ, все желающие смогли погрузиться в историю создания выставки и ее дальнейшего развития.

Весь год тема неразрывной связи прошлого, настоящего и будущего была красивым лейтмотивом современных событий. Она прозвучала во всех ключевых проектах ВДНХ 2023 года, включая День России, фестиваль международного гостеприимства «Дружба народов», фестиваль «Движение первых», День Победы, День защиты детей на ВДНХ.

Кульминацией стало празднование Дня рождения ВДНХ. К своему 84-летию Выставка подготовила насыщенную программу, в которой переплетались ее прошлое и будущее. Гости смогли вернуться в прошлое и увидеть семь исторических реконструкций: от съемок фильма «Свинарка и пастух» и открытия павильона №34 «Космос» до выставок «50 лет автомобильной промышленности СССР» и «Научно-технический прогресс — 85».

2023–2024 годы. Международная выставка-форум «Россия». Продолжение многолетних традиций

4 ноября 2023 года на ВДНХ стартовала Международная выставка-форум «Россия». На ней, как на Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставке сто лет назад, представлено все, чем гордится сегодня страна. Посетители здесь могут узнать о самых значимых результатах в различных отраслях экономики, включая промышленность, энергетику, агропромышленный комплекс, транспорт, строительство, науку и культуру.

В выставке «Россия» принимают участие субъекты Российской Федерации, федеральные органы исполнительной власти, крупные корпорации, общественные организации и другие страны.