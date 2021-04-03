Storytel выпускает первый аудиосериал, озвученный ребенком

Меж­ду­на­род­ный сер­вис аудиок­ниг Storytel выпус­ка­ет новый аудио­се­ри­ал «Стра­на, где всё наобо­рот», кото­рый пол­но­стью озву­чи­ла юная рос­сий­ская актри­са и теле­ве­ду­щая Николь Пли­е­ва. Это пре­крас­ная и доб­рая исто­рия для детей, рас­ска­зан­ная ребенком.

«Стра­на, где всё наобо­рот» — рас­сказ про маль­чи­ка Йойо, кото­рый вслед за гово­ря­щим лисен­ком с синим хво­стом отправ­ля­ет­ся на дру­гую сто­ро­ну ручья, в стра­ну, где все наобо­рот. Тро­га­тель­ная сказ­ка про друж­бу и вооб­ра­же­ние, в кото­рой тигр может быть худож­ни­ком, а лисе­нок пова­ром, рису­нок, если на него хоро­ше­неч­ко подуть, ожи­ва­ет, нако­нец, на спине у Пти­цы-путе­во­ди­те­ля мож­но устро­ить­ся поудоб­нее и лететь навстре­чу новым приключениям.

Аудио­се­ри­ал при­ду­ма­ла дет­ская писа­тель­ни­ца из Нидер­лан­дов Фио­на Ремпт, а пере­вод­чи­ком ста­ла Ири­на Лейк. Саунд-дизай­нер и автор музы­ки — Дмит­рий Земский.

При созда­нии аудио­се­ри­а­ла в Storytel про­ду­ма­ли, как помочь малы­шам удер­жи­вать вни­ма­ние на повест­во­ва­нии и не уста­вать. Для это­го создан ори­ги­наль­ный аудио­ряд со зву­ко­вы­ми эффек­та­ми, под­дер­жи­ва­ю­щи­ми сюжет. Кро­ме того, каж­дая из 9 серий име­ет опти­маль­ную 10-минут­ную про­дол­жи­тель­ность, что не пере­гру­жа­ет юных слу­ша­те­лей и помо­га­ет им раз­ви­вать концентрацию.

Николь Пли­е­ва делит­ся впе­чат­ле­ни­я­ми, како­во это — запи­сы­вать аудио­се­ри­ал. «Страш­но мне не было. Не было тако­го, что я дума­ла про себя: а‑а-а, как я боюсь! Аудио­се­ри­ал, кото­рый я озву­чи­ва­ла, про­сто потря­са­ю­щий. Фио­на Ремпт очень чет­ко пере­да­ет эмо­ции, настро­е­ние, интри­гу, где-то страх, где-то вол­не­ние. Когда я пер­вый раз эту исто­рию чита­ла, то про­па­ла для всех. Мама мне что-то гово­рит, а я не слы­шу — вол­ну­юсь за Нуку, Кле­ве­ра: «Ой, что сей­час с ними будет, сей­час они упа­дут, нет, нет! Уф, они при­ду­ма­ли что-то…» Конеч­но, я пере­жи­ва­ла, где-то мне было страш­но, где-то я радо­ва­лась, где-то сме­я­лась. Фио­на Ремпт очень хоро­шо пере­да­ла раз­ные эмоции».

«Николь — талант­ли­вая юная актри­са, кото­рая любит и пони­ма­ет лите­ра­ту­ру очень глу­бо­ко. Она рабо­та­ет как взрос­лая, ищет голос пер­со­на­жа, раз­би­ра­ет роль, под­хо­дит к про­цес­су с неве­ро­ят­ным азар­том и сама назы­ва­ет это не рабо­той, а раз­вле­че­ни­ем. Эта исто­рия понра­вит­ся как школь­ни­кам, так и самым малень­ким. Николь, как чтец, рас­ска­зы­ва­ет исто­рию с пози­ции ребен­ка для дру­гих детей, и в этой сокра­щен­ной дистан­ции есть при­ем, кото­рый дела­ет эту исто­рию не толь­ко бли­же к детям, но и бли­же ко взрос­лым, кото­рые, как мы все зна­ем, родом из дет­ства», — ком­мен­ти­ру­ют в Storytel.

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