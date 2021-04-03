Storytel выпускает первый аудиосериал, озвученный ребенком

Международный сервис аудиокниг Storytel выпускает новый аудиосериал «Страна, где всё наоборот», который полностью озвучила юная российская актриса и телеведущая Николь Плиева. Это прекрасная и добрая история для детей, рассказанная ребенком.
«Страна, где всё наоборот» — рассказ про мальчика Йойо, который вслед за говорящим лисенком с синим хвостом отправляется на другую сторону ручья, в страну, где все наоборот. Трогательная сказка про дружбу и воображение, в которой тигр может быть художником, а лисенок поваром, рисунок, если на него хорошенечко подуть, оживает, наконец, на спине у Птицы-путеводителя можно устроиться поудобнее и лететь навстречу новым приключениям.
Аудиосериал придумала детская писательница из Нидерландов Фиона Ремпт, а переводчиком стала Ирина Лейк. Саунд-дизайнер и автор музыки — Дмитрий Земский.
При создании аудиосериала в Storytel продумали, как помочь малышам удерживать внимание на повествовании и не уставать. Для этого создан оригинальный аудиоряд со звуковыми эффектами, поддерживающими сюжет. Кроме того, каждая из 9 серий имеет оптимальную 10-минутную продолжительность, что не перегружает юных слушателей и помогает им развивать концентрацию.
Николь Плиева делится впечатлениями, каково это — записывать аудиосериал. «Страшно мне не было. Не было такого, что я думала про себя: а‑а-а, как я боюсь! Аудиосериал, который я озвучивала, просто потрясающий. Фиона Ремпт очень четко передает эмоции, настроение, интригу, где-то страх, где-то волнение. Когда я первый раз эту историю читала, то пропала для всех. Мама мне что-то говорит, а я не слышу — волнуюсь за Нуку, Клевера: «Ой, что сейчас с ними будет, сейчас они упадут, нет, нет! Уф, они придумали что-то…» Конечно, я переживала, где-то мне было страшно, где-то я радовалась, где-то смеялась. Фиона Ремпт очень хорошо передала разные эмоции».
«Николь — талантливая юная актриса, которая любит и понимает литературу очень глубоко. Она работает как взрослая, ищет голос персонажа, разбирает роль, подходит к процессу с невероятным азартом и сама называет это не работой, а развлечением. Эта история понравится как школьникам, так и самым маленьким. Николь, как чтец, рассказывает историю с позиции ребенка для других детей, и в этой сокращенной дистанции есть прием, который делает эту историю не только ближе к детям, но и ближе ко взрослым, которые, как мы все знаем, родом из детства», — комментируют в Storytel.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.