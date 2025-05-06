РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойWWNEWS«Страна Аления» без границ: наклейки с песней российских артистов появились по всему...

«Страна Аления» без границ: наклейки с песней российских артистов появились по всему миру

editor
By editor
36
страна аления в нью-йорке
Фото: пресс-служба

Совместный трек легендарной группы «Дискотека Авария» и не менее легендарной Ольги Бузовой под названием «Страна Аления» стал настоящим культурным событием. Песня, в которой с иронией и юмором рассказывается о непростых отношениях мужчины и женщины, мгновенно завоевала сердца слушателей — и вышла далеко за пределы музыкальных платформ.

Практически сразу после релиза в разных городах мира начали появляться яркие наклейки, связанные со «Страной Аления». Символика трека украшает стены домов, дорожные знаки, витрины магазинов и даже остановки общественного транспорта — от Москвы до Майами, от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса.

Такой креатив стал еще одним доказательством того, что музыка не имеет границ, а «Страна Аления» — это больше, чем просто песня. Это ироничное зеркало современных чувств, поданное в узнаваемом стиле артистов, с которым легко себя ассоциировать.

Релиз оказался вирусным и в хорошем смысле этого слова: он вдохновляет и объединяет. «Дискотека Авария» и Ольга Бузова не остановились на достигнутом — они запустили волну, которая прокатилась по всему миру.

Предыдущая статья
«Газпром-Медиа Холдинг» и индийская компания Quantext Media Private Limited договорились о сотрудничестве
Следующая статья
«Рельсы под водой». Интервью с Маргаритой Мамич

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru