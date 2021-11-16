Страшную сказку «Белая уточка» представят в Театре Образцова

В юбилейный год Театра Образцова главный режиссёр, неоднократный лауреат Премии «Золотая Маска», заслуженный деятель искусств РФ Борис Константинов экспериментирует и создает славянский фолк-хоррор — страшную сказку «Белая уточка». Для разговора с подростками, выросшими детьми, которые перестают ходить в театр кукол для малышей, выбрана известная сказка о коварной ведьме, превратившей молодую Княгиню в белую уточку. Все возможности театра – актеры, куклы и маски, трюковые декорации, костюмы, живая музыка – используются, чтобы раскрыть мощный культурный код народной сказки: «не нарушай обещания, иначе — погибнешь», «нарушил завет – умрешь».

«Неотъемлемая часть русской культуры – сказка «Белая уточка» — берёт начало из глубины веков и для нас, создателей этого спектакля, становится источником творчества, любви к своим корням, природе и родному языку. Показать безграничное фольклорное богатство, оставленное нам нашими предками – вот одна из целей нашего спектакля, который наполнится песнями, обрядами и магией оживления кукол. Это сказ о ценностях семейного очага, и необходимости держать данное слово и бороться за свою любовь. Молодой жене наказывает Князь: «Высокого терема не покидай, худых речей не слушайся, с дурными людьми не ватажься!» И Княгиня дает слово: «Обещаю все исполнить», но нарушает. Если данное слово нарушено, приходит неумолимое наказание, и не важно, кто ты – взрослый или ребенок. В сказках всегда раскрывается жизненный урок, это первооснова сказки – через испытание подготовить к законам жизни. И самое главное – страшная сказка – это же завораживающе интересно!», — рассказал режиссер Борис Константинов.

Автор идеи, художник и режиссёр – Борис Константинов, художник по костюмам Наталья Корнилова. В ролях: Екатерина Малетина, Максим Кустов, Александр Сидоров, Ренат Шаймарданов. Музыкальное оформление Николая Шамшина. В спектакле звучат народные музыкальные инструменты: рог, варган, лютня, барабан и другие.

Продолжительность – 50 минут, без антракта. 12+

Когда? 20 ноября 2021 года в 16.00 и 19.30.

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