Страсти по Иоанне: премьера «Орлеанской девы» в МАМТ

В нынешнем сезоне Московский академический Музыкальный театр имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко взял курс на расширение русского репертуара. Первой премьерой сезона стала «Орлеанская дева» П.И. Чайковского по одноименной драме Ф. Шиллера в переводе В. Жуковского. Новая постановка пополнила ряд «русских» премьер последних лет – «Русалки» А. Даргомыжского (в постановке Александра Тителя и Тимура Зангиева), «Не только любовь» Р. Щедрина (постановка Евгения Писарева и Феликса Коробова) и ожидаемой в марте премьеры «Леди Макбет Мценского уезда» Д. Шостаковича, над которой работают режиссер Александр Титель и дирижер Федор Леднёв.

«Орлеанскую деву» поставил художественный руководитель МАМТ Александр Титель со своими постоянными соавторами – сценографом и художником по костюмам Владимиром Арефьевым, художником по свету Дамиром Исмагиловым. К музыкальной постановке был приглашен Кристиан Кнапп, постоянно сотрудничающий с Мариинским театром. Это второй опыт взаимодействия дирижера с Московским академическим Музыкальным театром после постановки на этой сцене «Нормы» В. Беллини в 2023 году.

Идея оперы на известный исторический сюжет о Жанне д’Арк завладела Чайковским сразу же после создания «лирических сцен» «Евгений Онегин». О своем желании написать нечто монументальное и грандиозное в традициях французской grand opéra, где лирика сочеталась бы со сценически-декоративной манерой письма, он не раз упоминал в письмах. В итоге музыка оперы стала сплавом характерной для композитора лирической интонации, пронизывающей все личные музыкальные высказывания героев, и победоносных лапидарных мотивов, отличающих торжественный французский стиль.

Вероятно, на намерения композитора могли повлиять и популярность поставленной в Лейпциге в 1831-м драмы Шиллера в тогдашних прогрессивных кругах России, и особое внимание к воспеванию подвига народа, пронизывающее творчество многих деятелей русской культуры во второй половине XIX века. Так или иначе, Чайковского увлек народно-патриотический сюжет трагедии: крестьяне и рыцари Франции, воодушевленные личной отвагой и пламенным призывом крестьянской девушки Иоанны, побеждают англичан в Столетней войне. И увлек настолько, что композитор сам взялся за написание либретто: он сократил и частично дополнил текст романтической драмы Шиллера — Жуковского, а погрузившись в некоторые исторические исследования, воспользовался пьесой Ж. Барбье «Жанна д’Арк», либретто оперы «Орлеанская дева» Огюста Мерме и исторической биографией «Жанна д’Арк» Анри Валлона, чтобы завершить свое либретто. В итоге он внес ряд новых сюжетно-сценических мотивов, отправив главную героиню Иоанну в финале на костер, в отличие от Шиллера, у которого она умирает на поле боя. Но если костер добавил исторической достоверности в сюжет, то оклеветание девы ее же отцом Тибо и ее любовная связь с вражеским рыцарем Лионелем привнесли романтических мотивов в реальные события, составившие канву сюжета.

Это сочинение среди оперных опусов Чайковского имело не самую счастливую сценическую судьбу: через год после премьеры 25 февраля 1881 года в Мариинском театре оно было поставлено в Праге, и только почти через 20 лет – в Москве (1899 – Товарищество частной оперы, 1907 – опера Зимина). Несмотря на это, к нему все же трижды обращались в советский период, а постановка в МАМТ почти совпала с недавними постановками оперы Георгием Исаакяном в Минске и Дмитрием Черняковым в Национальной опере Нидерландов. В обеих сюжет перенесен в наши дни. В одной Иоанна одержима историческими реконструкциями и чувствует себя героиней французского народа, в другой – жертва судебного процесса, назло обидчикам поджигающая себя и всех, кто рядом.

Александр Титель в своей трактовке «Орлеанской девы» воздержался от переноса сюжета в другие эпохи, однако отодвинул от зрителя события далекого XV века, воспользовавшись приемом «театра в театре». Артисты во время длительной оперной интродукции предстают на сцене в обычном закулисном виде, а затем появляются в роли своих персонажей – в стилизованных ренессансных одеждах, которые Владимир Арефьев стремился приблизить к исторической достоверности, ориентируясь на средневековые миниатюры и хроники, чтобы передать крой, цвет, фактуру костюмов эпохи и её дух. В процессе развертывания сюжета режиссер не раз еще напоминает зрителю об условности происходящего, вынося на сцену элементы закулисной жизни: королевские скоморохи разминаются на глазах у публики, гримерши одевают и пудрят Иоанну, убитый Лионель сам перемещается за кулисы, а палач выносит на эшафот канистру с бензином.

Убедительным оказался сценографический концепт: всю сцену занимает огромная белая лестница – емкая метафора восшествия и сошествия. По ней нисходят с Небес ангельские хоры, восходит коронуемый монарх. С включением видеоэффектов лестница полыхает огнем, в котором сгорает Иоанна, и она же становится ее последним путем к Богу.

Лестницу оживляют движущиеся черные панели и многообразие световых решений, которые создают символические пространства деревенской поляны, замка, поля боя, площади… Эта грандиозная лестница как нельзя лучше подошла для выстраивания на ней красивых масштабных сценических полотен с массовыми хоровыми сценами, которых немало в 4 действиях и 6 картинах оперы. Внушительные ансамбли с хором — сцена нашествия и мольба о спасении, проникновенные хоры ангелов и людей, торжественные процессии – предстают во впечатляющих массовых сценах.

Грандиозные хоры под управлением Станислава Лыкова – сильная и яркая сторона нового спектакля, как и точный, выразительный оркестр в постановке Кристиана Кнаппа, организованный дирижерским жестом Арифа Дадашева. Солисты, наполненные пафосом героической музыки, прекрасно вписываются в сценические фрески, несмотря на то, что вокал их не всегда выдерживает требования музыкального текста партий. Отмечу бархатный баритон Евгения Качуровского в роли бургундского рыцаря Лионеля и вдохновенную пластику вокала Дмитрия Никанорова в роли жениха Иоанны Раймонда. Исполнившая заглавную роль Иоанны Екатерина Лукаш показала драматическую цельность образа, хотя вокал этой сложнейшей партии дался ей нелегко.

В целом «Орлеанская дева» в Московском академическом Музыкальном театре имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко – это событие не только в истории театра, но и в оперной истории Москвы. Событие, которое стоит посетить, чтобы познакомиться с мало знакомым для многих Чайковским.

Евгения АРТЕМОВА,

Фото: Сергей РОДИОНОВ