Стратегия ставок на высокие коэффициенты

В беттинговых компаниях многие пользователи предпочитают использовать стратегию ставок на высокие коэффициенты, так как она обеспечивает высокую прибыль, позволяет за короткий срок существенно увеличить баланс счета. Как и любая другая стратегия, этот подход не обеспечивает 100% гарантии успеха, однако при грамотном предматчевом анализе и использовании эффективных финансовых инструментов удается получать стабильно хороший результат на дистанции. Особенность подхода — возможные серии проигрышей, которые могут затягиваться. Однако, в отличие от большинства других стратегий, отыграться и выйти в плюс удается намного быстрее.

Суть стратегии

В основе данного подхода при ставках в букмекерских конторах оформление пари на исходы с невысокой вероятностью. Из-за этого данная стратегия считается весьма рискованной, поэтому использовать ее рекомендуется только опытным игрокам. БК выставляют высокие котировки в двух случаях:

Исход матча трудно предсказать. Например, встречаются примерно равные соперники, каждый из которых может добиться успеха. А если это футбольная встреча, то примерно такой же оказывается вероятность ничейного результата. Ставить на высокие котировки можно на редкие события. Например, в футболе это хет-трик, удаление в первом тайме или нереализованный пенальти.

При ставках на высокие котировки пользователь остается в плюсе даже после достаточно большой серии неудач, так как один проход пари позволяет нивелировать прошлые потери и обеспечить чистую прибыль.

Важные моменты

При использовании этой стратегии необходимо использовать несколько важных моментов:

Беттор должен правильно относиться к проигрышам, особенно когда ставит по высоким котировкам. Следует изначально осознавать, что вероятность прохода такого пари небольшая, поэтому изначально нужно держать в уме вероятность потери поставленных денег. Грамотный финансовый подход, позволяющий правильно распределить деньги на счете. Из-за того, что пари на высокие котировки часто проигрывают, необходимо верно распределять средства, которые будут использоваться. Например, на высокие котировки не следует ставить больше 1% от текущего банка, иначе риски станут неоправданно большими. К тому же изначально требуется иметь на счете достаточно большую сумму, которой должно хватить, чтобы отыграться. Не стоит использовать эту стратегию как единственную. Сочетание с другими подходами при игре в букмекерской конторе поможет нивелировать возможные потери и проигрыши на дистанции.

Ставки на теневого фаворита

Оформлять пари по высоким котировкам удается на скрытого лидера матча. Такой подход особенно распространен в футболе. Как правило, это середняки или даже аутсайдеры, которые по ходу национального первенства регулярно выстреливают и отбирают очки даже у записных фаворитов. Преимущественно добиться таких результатов удается, благодаря сбалансированному составу и/или грамотной тренерской работе.

В основе стратегии оперативная и четкая реакция беттора на события, которые происходят на поле. Необходимо:

Выбрать команду, которая занимает невысокое место в турнирной таблице, однако находится в хорошей форме, что подтверждают последние игры. Даже если при этом ей не удается стабильно набирать до этого очки. Коэффициент в матче против фаворита будет достаточно высоким: даже при игре андердога на своем поле котировки на нулевую фору будут не меньше 2. Команда, на которую собирается поставить беттор, должна хорошо действовать в атаке. Нужно оценить последние 10-15 матчей, минимум один гол должен быть не менее чем в 60% встреч. В этом случае по высокому коэффициенту можно поставить на индивидуальный тотал 0,5 или 1. Внимательно оценивать стартовые составы команд. Если у теневого лидера кадровые потери, допустим, дисквалифицированные или травмированные игроки, следует отказаться от использования стратегии.

Поздний гол в live

Еще одна разновидность такой стратегии — ставка на поздний гол по ходу встречи. В этом случае пользователю рекомендуется скачать Linebet apk, так как оформить пари через приложение можно намного быстрее.

Чтобы получить результат, рекомендуется смотреть игру в прямом эфире. При равном счете к 80-85 минуте, когда такой результат не устраивает фаворита, которому нужна непременно победа, следует поставить на еще один гол в игре. Например, если счет 2:2, оформлять пари нужно на ТБ (4,5).

Параллельно нужно следить за букмекерской линией, чтобы компания не закрыла прием ставок на тоталы. Дополнительное преимущество удастся получить, если ставить на команды, которые часто забивают на последних минутах, а по ходу тайма было много остановок и задержек, поэтому арбитр должен добавить много времени к основным 90 минутам.

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