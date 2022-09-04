Стрит-арт художник и креатор Александр Тито в новом выпуске проекта «На шуме»

Вышел новый выпуск «На шуме». Его герой Александр Тито – один из самых популярных российских стрит-арт художников, который успел поработать со многими глобальными брендами и трижды выставлялся в Третьяковской галерее. Среди его клиентов — компании от Bentley до McDonalds.

Он вспомнил о нашумевших коллаборациях и рассказал о том, как продал свою первую картину Тимати, как создал обложку для Антохи МС, как подготовил выставку за 20 дней и как оказался рядом с Бэнкси. В чем заключается творческая миссия креатора, художника и перформера Александра Тито смотрите в полной версии интервью на YouTube-канале «На шуме».

«На шуме» — формат нового поколения, в котором художники, рестораторы, дизайнеры, иллюстраторы, предприниматели, перформеры, основатели компаний и агентств рассказывают о своих нашумевших проектах. Перед вами не просто интервью, а буквально микс из подкаста, документалки и перформанса.

Никаких «говорящих голов», заезженных локаций и попсовых персонажей. Любой выпуск «На шуме» – это самостоятельный фильм с собственным стилем и уникальным креативом под каждого гостя.

«Я на YouTube полжизни провел, и все это время создавал контент для других. Это были крутые проекты, но все равно чужие. Чужие планы, чужие цели, чужие хотелки… «На шуме» – это продолжение меня. Я люблю слушать интересных творческих людей. Это «На шуме». Мне нравятся уникальные проекты и их истории. Это «На шуме». Мне интересно, как люди достигают своих целей и какой получают от этого профит. И это тоже «На шуме». Мы берем локальные истории, которые успели нашуметь и рассказываем о них. Так мы хотим подтолкнуть людей делать что-то новое, не бояться строить бизнес, мыслить нестандартно, рисковать, кричать, реализовывать свои идеи. А чтобы зритель каждый раз кайфовал, мы используем разные техники, разные механики и форматы съемки. Смотрите «На шуме» — будет круто!», — основатель проекта «На шуме» Антон Ульянов.

Предыдущие выпуски «На шуме» были посвящены кафе нового поколения Pims с 30 млн охватом в Instagram и его сооснователю Артуру Шустериовасу, а также дизайнеру и перформеру Эрику Мусину.

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