Строительство образовательного центра «Тавриды» начинается в Крыму

Круглогодичный образовательный центр для молодых профессионалов творческих и креативных индустрий, управленцев, лидеров НКО и других целевых аудиторий создается в Крыму, на берегу Черного моря, в бухте Капсель под Судаком. Он начнет работу в 2023 году и войдет в число образовательных центров Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), а также станет ключевым проектом арт-кластера «Таврида».

Образовательный центр «Университет креативных индустрий» создается в рамках федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование» на условиях софинансирования. Генеральным подрядчиком строительства выбрана Публично-правовая Военно-строительная компания Минобороны России (ВСК). 29 ноября генподрядчик получил разрешение на строительство первой очереди образовательного центра. В рамках возведения будущего университета Военно-строительная компания МО РФ активно сотрудничает с Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь) и АНО «Центр развития культурных инициатив» (оператор проекта «Арт-кластер «Таврида»), которые в дальнейшем будут эксплуатировать строящиеся объекты.

«Университет креативных индустрий станет уникальным, первым в России центром дополнительного образования для всех, кто стремится творить и создавать, раскрыть свой потенциал и способности. Работа над этим крупным и важным проектом объединила усилия Росмолодежи и Министерства обороны, военных строителей. Генеральный подрядчик выбран по трем ключевым параметрам: скорость и качество строительства, а также огромный опыт успешной реализации масштабных федеральных проектов. Цель – завершить первый этап строительных работ и открыть университет в запланированный срок – в 2023 году», – сообщила руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Ксения Разуваева.

ВСК имеет большой опыт создания крупных объектов и комплексного развития территорий. В число построенных крупных объектов гражданского назначения входят мультимедийный музей «Россия – Моя история» в Твери, крупнейший в России центр скалолазания в Москве. В Крыму компания провела комплексную реконструкцию Балаклавского подземного музейного комплекса и начинает строительство историко-археологического парка «Херсонес Таврический» рядом с одноименным археологическим заповедником.

«Университет будет предлагать учебные программы дополнительного образования для профессионалов из разных сфер. Мы рассчитываем, что образовательный центр станет одной из ведущих площадок России для создания проектов в сфере творческих и креативных индустрий. Это будет возможно благодаря использованию новых форматов просвещения, где образовательная программа граничит с творчеством и шоу, а итогом такого обучения будут конкретные проекты: выставки, постановки, разработки, показы. Объединение разных аудиторий в стенах университета даст нам возможность формировать разнопрофильные команды под конкретные задачи», – отметил руководитель арт-кластера «Таврида» Сергей Першин.

Первая очередь строительства включает три большие творческие лаборатории, в которых смогут одновременно заниматься более 1500 человек. В зданиях разместятся концертный зал на 400 мест, зал с трансформируемым подиумом для fashion-показов, студия звукозаписи, типография, мультимедийная студия для записи подкастов и прямых эфиров, репетиционные залы для музыкантов и актеров, залы хореографии, универсальные аудитории, многочисленные творческие пространства для архитекторов, художников и дизайнеров, специалистов по анимации, литераторов и представителей других креативных индустрий.

К открытию университета в 2023 году планируется построить также пять жилых корпусов для учащихся и экспертов-преподавателей, фуд-зону, многофункциональную входную группу с медпунктом, точками питания и залами ожидания, прачечную, котельную и административный корпус. Общая площадь зданий – более 42 тысяч кв. м.

Все здания будущего образовательного центра органично вписаны в природный ландшафт. Постройки будут объединены системой приподнятых над землей мостовых переходов – с любой точки пешеходного настила будет видно море. В архитектурную концепцию заложена идея «Древа Культуры». Его можно будет увидеть, взглянув на территорию университета с высоты: надземные пешеходные мосты напомнят ствол и ветви, а здания – листья.

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