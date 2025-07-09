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СТС вернулась к съемкам продолжения фантастической комедии «Граница миров»

editor
By editor
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граница миров
Фото © пресс-служба СТС

СТС, Art Pictures Vision и Black Box Production снимают продолжение фантастической комедии «Граница миров». К своим ролям вернулись: Николай Добрынин, Даня Киселёв, Денис Нурулин, Ангелина Поплавская, Илья Любимов, Маргарита Дьяченкова и Иван Зайцев. К команде присоединились Анна Глаубэ («Политех») и Кристина Корбут («Наследники. Дар крови»). 

«Очень волнительно приступать к съёмкам, ведь хочется сделать ещё лучше, — признаётся Даня Киселёв. — В новых сериях Лёха живёт с Илоной, естественно, совместный быт с вампирессой вносит свои коррективы в арку героя, хотя он и остаётся классным парнем, со своей придурью и вечными косяками. При этом авторы решили проверить Лёху на прочность, поэтому его ждёт огромное количество приключений, а меня — экшен-сцен». 

«После выхода сериала получил массу положительных отзывов, все были в восторге и ждали второй сезон. Для меня эта работа особенная ещё и потому, что многие увидели меня в комедийном образе впервые, это изменило представление о моём актёрском диапазоне. И сейчас, работая над новыми сериями, могу сказать, что моего героя ждут серьёзные перемены. Сохраню интригу, но я тоже первый раз с таким сталкиваюсь», — делится Денис Нурулин.

Действие второго сезона начинается спустя полтора года после того, как в главу Тёмного интерпола Андрона (Илья Любимов) вселился древний вампир Владислав, который чуть не погубил всё живое. Теперь сотрудники секретной службы «Граница миров» сталкиваются с вызовами посерьёзнее и начинают большое расследование, ведь границу пересекает неизвестное существо, гипнотизирующее всех на своём пути. Трудностей добавляют и личные проблемы: Людмила Николаевна внезапно получает новое тело (Анна Глаубэ), а Лёха (Даня Киселёв) проходит необычную трансформацию и встречает вампиршу (Кристина Корбут), которая хочет отбить его у Илоны (Ангелина Поплавская).  
 
«В новых сериях хочется сохранить ДНК проекта, всё то, за что зрители полюбили наш сериал, а именно фантастический сеттинг, юмор, ярких героев. Но и также добавить интересные ходы и неожиданные повороты, чтобы история стала ещё зрелищнее», — рассказывает продюсер Константин Маньковский.

«Продолжаем использовать последние технологии при создании графики и музыки, добавляя новые инструменты, чтобы предложить российским зрителям эффектное кино, — говорит продюсер Павел Сарычев. — В этом нам также помогут локации кинопарка «Москино», где мы построим портал между мирами и новый офис сотрудников «Границы»».

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