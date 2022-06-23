«Студенческие сезоны» в календаре молодого искусства: в Москве открылся фестиваль выставок творческих вузов двух столиц

Проект поддержит начинающих авторов на старте профессионального пути, став «отправной точкой» в карьере студентов творческих специальностей.

Сегодня во Всероссийском музее декоративного искусства стартовал фестиваль выставок творческих вузов «Студенческие сезоны». Объединяя работы молодых художников из Москвы и Санкт-Петербурга в формате марафона летних выставок, фестиваль станет пространством возможностей для студентов, дебютирующих на рынке молодого искусства.

«Студенческие сезоны» – экспериментальный фиджитал-проект на стыке art и education, в рамках которого на протяжении трех летних месяцев откроются 8 выставок студенческих работ в сфере дизайна, декоративного, традиционного и современного искусства. Все они проходят под единым кураторским надзором и интерпретируют общую тему – связь традиций и современности. При этом каждая университетская экспозиция выстроена в соответствии с локальной концепцией, которую определяют сами студенты.

Автором идеи и куратором фестиваля выступает Алина Сапрыкина, экс-директор Музея Москвы, ныне главный куратор Всероссийского музея декоративного искусства: «На все лето музей становится общим вторым домом для студентов и преподавателей, участвующих в фестивале творческих вузов, а для посетителей – местом знакомства с программами и факультетами ведущих креативных учебных заведений. Старинная усадьба Остермана, в которой находится Всероссийский музей декоративного искусства, имеет великолепные исторические залы, а также, что главное – удивительную коллекцию по декоративному искусству и дизайну. Именно возможность знакомства с коллекцией и будет особенным бонусом для участников и зрителей».

В программе фестивале принимают участие:

до 27 июня – выставка PROBATIO PRIMA, Школы дизайна ИОН РАНХиГС, Москва;

до 30 июня – выставка OPTIMUM, Школа дизайна НИУ ВШЭ, Москва;

до 13 июля – выставка «Преломление времени», Московская школа современного искусства, Москва;

до 24 июля – выставка «Великолепие художественного наследия России», Высшая школа народных искусств (Академия), Санкт-Петербург;

до 24 июля – выставка «АРТ-МЕДИА РЕСТАВРАЦИЯ», Московский художественно-промышленный институт, Москва;

до 24 июля – выставка «Интеграция визуальных кодов народных сказок в моду ХХI века», РГУ им. А.Н. Косыгина, Москва.

До конца лета к проекту присоединится СПГХПА им. Штиглица из Санкт-Петербурга, а также московская СГХПА им. Строганова, чья выставка «Интродукция», проходившая в Дни культурного наследия в формате интервенции работ студентов в постоянные классические экспозиции музея, стала своего рода «intro» к фестивалю.

Помимо выставок «Студенческие сезоны» покажут, как формируется ценность произведений молодого искусства, предлагая зрителям самим определить художественную «стоимость» работ начинающих авторов с помощью голосования на специально созданной страничке «В Контакте». В программе также запланированы презентации, концерты, круглые столы и лекции, в том числе с участием продюсеров фестиваля АНО «Социальная мастерская» и агентства Pro-Vision Communications, выступающего коммуникационным партнером проекта.

«Любое искусство – это прежде всего месседж, контент, послание автора зрителю. Я нахожу в нем много общего с маркетингом: мы также оперируем аппаратом визуального искусства, однако не в академической, а в прикладной плоскости. Поддерживая фестиваль, мы как агентство получаем право преимущественного доступа к актуальным смысловым контекстам и новым формам взаимодействия креаторов и общества, что помогает лучше чувствовать и понимать аудиторию, в первую очередь – молодую», – отмечает Владимир Виноградов, генеральный директор Pro-Vision Communications.

«Продюсируя фестиваль «Студенческие сезоны» я хочу поддержать самореализацию студентов креативных вузов не после окончания, а начиная с первого курса. Собрать их в едином пространстве, познакомить с творчеством сверстников и показать их идеи москвичам», – комментирует Дмитрий Трушков, продюсер фестиваля «Студенческие сезоны», директор АНО «Социальная мастерская».

Дискуссионную программу фестиваля в 17 часов откроет круглый стол «Какое образование нам нужно и при чем тут музеи?», в нем примут участие организаторы фестиваля и ректоры ВУЗов-участников.

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