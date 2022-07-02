Студенческий эксперимент. Музей МХАТ представил выставку работ учащихся факультета сценографии школы-студии МХАТ

«ЧеховАнтиЧехов» — таково название выставки. Более века назад Антон Чехов писал свои пьесы, не сходящие со сцен отечественных и зарубежных театров по сегодняшний день. «Вишневый сад», «Чайка», «Дядя Ваня» — наша классика – такая далёкая и такая близкая.

Не могу сказать, что от современности Чехов ушел насколько далеко, что понять его трудно. Да, быть может, мы сейчас не отдыхаем под летними зонтиками на дачах, не носим широкополых шляп и пьем чай на других верандах. Чехов писал о нас, тех, кто без устали ищет каплю сострадания к себе, кто часто просто не знает, что делать со своей нескладной жизнью. Антон Чехов может быть милосерден и циничен одновременно, а его герои великодушны и вульгарны.

Студенты как всегда – в поиске, в творчестве, в эксперименте. Они тонко чувствуют героев Антона Чехова, проникая в суть их поведения и характеров. Их чеховские персонажи – когда странные и нелепые, когда – надменные и одинокие, но ты их отождествляешь с современностью, в которой мало что поменялось (во всяком случае, что касается наших настроений). Судить о представленных работах посетителю, одно можно сказать с точностью – скучно не будет. Тем же, кто знаком с современной драматургией (произведения К. Климовски, К. Стешика, А. Олейникова, Ю. Поспеловой, Н. Милентьевой, Р. Ташимова) будет интересно вдвойне. Сопоставление всегда полезно.

Над выставкой работали: Нина Антропова, Анастасия Бугаева, Семён Бульба, Михаил Гербер, Алексей Кондратьев, Юрий Мелексетян, Елизавета Минаева, Ольга Резниченко, Ольга Суслова, Варя Хмелевская, Тася Юдина.

Выставочный проект «Чехов – АнтиЧехов» открывает новую программу Музей МХАТ. Lab., предоставляющую возможности для реализации выставочных, театральных и просветительских проектов молодых художников сцены, драматургов, режиссеров и актеров в Музее МХАТ.

До 24 августа, вход свободный.

Марина АБРАМОВА

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