Студенты Академии Игоря Крутого выступили в детской московской больнице

Накануне Международного женского дня студенты Академии Игоря Крутого дали благотворительный концерт в Научно-практическом центре детской психоневрологии департамента здравоохранения города Москвы на Мичуринском проспекте.

Для юных пациентов и медицинского персонала Центра артисты Академии Игоря Крутого подготовили специальную праздничную программу. Студенты Академии поздравили всех с наступлением весны, пожелали здоровья и тепла. «Главное помните, что всё в ваших руках и вы всё сможете, верьте в себя и в свои силы», — обратилась к детям со сцены участница праздничного концерта Лиза Нестеренко.

После выступления юные пациенты окружили молодых артистов и еще долго их не отпускали: всем было интересно узнать, как долго студенты Академии учатся пению, выходят ли на одну сцену вместе со звездами и как можно записаться на прослушивания.

Директор Научно-практического центра Татьяна Тимофеевна Батышева отметила, что это первое выступление артистов в стенах заведения с начала пандемии:

— Очень приятно, что студенты Академии нашли время посетить наших детей накануне главного весеннего праздника. Конечно, мы все соскучились по подобному вниманию, так как были эпидемические ограничения. Спасибо большое, что устроили для наших пациентов такой яркий праздник. Для них это очень важно и запомнится надолго. Приезжайте к нам почаще — мы всегда рады талантливой молодежи.

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