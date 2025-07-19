Студенты МХПИ создали «Архив чувств» в главной библиотеке России

17 июля в Римском дворике Российской государственной библиотеки состоялось открытие летнего фестиваля «Лето в Римском дворике» — первого этапа проекта международной творческой резиденции «Ленинка Арт». Студенты Московского художественно-промышленного института создали концептуальную фотозону для мероприятия.

Две студентки направления Event Design разработали и воплотили арт-пространство под названием «Архив чувств». Инициатором проекта выступила Анна Голубцова, а Айнисе Шейдаева работала декоратором и дизайнером. Задача состояла в создании фотогеничного пространства, отражающего концепцию фестиваля.

Основой для фотозоны послужил брендбук фестиваля. Студентки МХПИ использовали предметы из фондов библиотеки и дополнительные декоративные элементы. Центральным объектом инсталляции стал старинный библиотечный картотечный шкаф, наполненный «письмами в будущее». Некоторые ячейки оставили приоткрытыми.

Фотозона расположилась у старинной стены Римского дворика. Мягкие драпировки жемчужно-розового оттенка с декоративными нитями жемчуга создали театральную кулису. Такое оформление подчеркивало камерность пространства и создавало атмосферу библиотечной тишины.

По полу и столам разместили сотни LED-свечей, которые давали теплый свет. Композиции из живых и сухих цветов, скульптура на стопке книг и винтажное кресло дополняли общую концепцию. Каждый элемент был подобран с учетом общей идеи.

В картотеке разместили «конверты идей» — гости могли оставить свои предложения для будущих проектов. Это решение добавило фотозоне интерактивную функцию, позволив посетителям стать участниками резиденции.

«Как всегда, мы сделали все очень быстро и качественно — буквально за сутки от идеи до воплощения. К нам обращаются именно за таким функционалом: когда нужно быстро и качественно реализовать креативную задачу. Фотозона «Архив чувств» стала примером того, как студенты могут переосмыслить классическое пространство и создать современную интерпретацию культурного наследия», — рассказала Анна Голубцова, инициатор проекта от МХПИ.

Фотозона привлекла внимание гостей фестиваля. Посетители отмечали атмосферность оформления и его сочетание с архитектурой Римского дворика. Многие делали фотографии в этом пространстве.

Работа над проектом заняла всего одни сутки. От идеи и эскиза до подбора материалов и монтажа — процесс выполнили студентки самостоятельно. Зона получилась цельной и функциональной для фотосъемки.

«Участие наших студентов в проекте «Ленинка Арт» показывает важность практического применения знаний. Это хороший пример того, как молодые креаторы могут переосмыслить классическое пространство и работать с культурным наследием», — пояснила Алла Ельчанинова, советник ректора МХПИ по креативным идеям.

Проект «Ленинка Арт» инициирован Попечительским советом РГБ под председательством Сергея Кириенко при поддержке Министра культуры РФ Ольги Любимовой. Цель проекта — использовать фонды библиотеки как источник идей для новых произведений искусства. Участие студенток МХПИ показало возможности работы молодых креаторов с культурным наследием.

Созданная студентками фотозона может стать частью визуального образа фестиваля. Опыт открывает возможности для сотрудничества образовательных учреждений с культурными институтами в области креативных индустрий.