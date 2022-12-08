Студенты Суздальского реставрационно-художественного училища  прошли обучение в Школе волонтеров наследия

С 29 ноября по 6 декабря в Суздале проходили мероприятия Школы волонтеров наследия по специальной (углубленной) программе. 25 добровольцев получили знания об особенностях работы на объектах культурного наследия и основах организации волонтерской деятельности. Все они – студенты филиала Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств – Суздальского художественно-реставрационного училища.

Школа волонтеров наследия – флагманский проект программы «Волонтеры культуры», направленный на сохранение объектов культурного наследия. Программа «Волонтеры культуры» успешно реализуется с 2019 года, ее организаторы - Минкультуры России и ФГБУК «Центр культурных стратегий и проектного управления» (Роскультпроект).

Миссия проекта – приобщить как можно больше неравнодушных людей к бережному отношению к культурному достоянию страны, превратить защиту этого бесценного наследия в дело всенародного масштаба. Участники Школы проходят практико-ориентированное обучение в разных регионах страны, приобретают навыки и компетенции, необходимые для работы по сохранению объектов культурного наследия. Обучение проводится по двум программам: основной – для новичков, которые только пробуют свои силы в деле волонтерства, и специальной, рассчитанной на тех, у кого уже есть опыт добровольчества и проведения реставрационных работ.

Во Владимирской области занятия по специальной программе проходили на базе Суздальского художественно-реставрационного училища, являющегося филиалом Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств. Занятия состояли из двух частей: лекционной программы, которую читали сотрудники Владимиро-Суздальского музея-заповедника, и практической, которую вели преподаватели училища.

Группа состояла из 25 человек, все – студенты Суздальского художественно-реставрационного училища. Профиль данного учебного заведения предполагает наличие у студентов базовых знаний о проведении реставрационных работ и навыков работы с основными видами материалов (дерево, камень, металл), что позволило им сразу приступить к обучению по специальной программе.

В течение 8 дней ребята изучали формы и виды добровольческой деятельности, основные нормативные правовые акты, регулирующие деятельность в области сохранения объектов культурного наследия. Также они познакомились с основными приемами консервации и реставрации исторических памятников, как деревянных, так и каменных. По окончанию обучения добровольцы смогут выступать в роли кураторов волонтерских проектов.

«Школа волонтеров наследия во Владимирской области проходит уже не в первый раз. В этом году наряду с уже традиционным партнером - Государственным Владимиро-Суздальским музеем-заповедником, большой вклад в реализацию проекта внес Суздальский филиал Санкт-Петербургского института культуры. Это учебное заведение является одной из лучших кузниц кадров отечественной реставрации. Уверен, что проведенные теоретические и практические занятия помогли нашим участникам узнать много нового о сохранении объектов культурного наследия», - отметил Александр Капусткин, заместитель генерального директора Владимиро-Суздальского музея-заповедника, руководитель проекта «Школа волонтеров наследия» во Владимирской области.

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