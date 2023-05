СТУДИО запускает серию нетворкинг-мероприятий для музыкантов

Всё лето платформа СТУДИО от HiFi-стриминга Звук будет проводить мероприятия для музыкального сообщества: нескучные лекции, выступления артистов, разборы кейсов и многое другое. 30 мая состоится открытие образовательной программы в собственном креативном пространстве.

«Студийник» — серия мероприятий, направленных на пошаговое обучение артистов, обмен опытом и формирование комьюнити. В их основе — забота о развитии артиста и его команды. Каждое мероприятие последовательно раскрывает шаги развития российского артиста: создание контента, его продвижение и монетизацию. «Студийник» будет проходить в пространстве СТУДИО на Поклонной улице, которое было создано как место встречи единомышленников. С 2022 года в нём активно проходят шоукейсы, презентации артистов и партнерские мероприятия.

30 мая в 18:00 состоится открытие «Студийника». Тема первого мероприятия — «Громче о питчинге», которая охватывает все форматы питчинга: стримингам, редакторам СМИ и тг-каналов, фестивалям, концертным площадкам, музыкальным лейблам и менеджерам.

В программе — лекция в формате вредных советов от куратора программы Михаила Мазунова, разбор кейсов артистов, музыкальные выступления и нетворкинг-интерактивы. Также пройдёт квиз с приглашенными экспертами на тему питчинга в разных областях: работа со СМИ, работа с посевами в телеграм-каналах и взаимодействие с блогерами, участие в фестивалях, сотрудничество с лейблами и поиск музыкального менеджера.

В составлении квиза примут участие: Артём Захаров (Thomas Mraz, hangover), Екатерина Кисеева (Ural Music Night, New/Open), Олег Кармунин («Русский шаффл»), Илья Фоменко, («Лейбл», «Андерпоп»), Карина Бычкова (ex шеф-редактор ИМИ), Артур Кулаков («Кулзвук»), Екатерина Штарёва (Doing Great Agency: «АИГЕЛ», Директор Всего) и Татьяна Пантелеева (Doing Great Agency).

– «Студийник» — это возможность познакомиться с представителями музыкальной индустрии, обсудить то, что волнует, перенять опыт. Мы бы хотели, чтобы Пространство СТУДИО стало местом, объединяющим таланты, точкой входа в комьюнити, площадкой для сотворчества, нетворкинга и вдохновения», — комментирует Екатерина Комиссарова, директор по развитию СТУДИО и работе с талантами.

Зарегистрироваться на мероприятие можно через приложение СТУДИО.

