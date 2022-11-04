Студия XOVP организовала дискуссионный блок о новых технологиях в медиаиндустрии

В рамках деловой программы 11-го Международного форума «Матрица рекламы 2022»» выставочного комплекса Экспоцентр Студия XOVP — eXtraordinary Virtual Production организовала дискуссионный блок о новых технологиях в медиаиндустрии «Новые вызовы – новые возможности», который состоялся при поддержке журнала Techinsider.

Программа сессии XOVP состояла из пяти основных блоков: интерактивная презентация технологии virtual production и методы ее применения для создания аудиовизуального контента, дискуссионные сессии относительно состояния и перспектив рынка, векторов развития современных технологичных инструментов.



Совместно с известным режиссером Павлом Тимофеевым, работы которого можно увидеть практически на любом федеральном телеканале, арт-директором Константином Королевым, со-основатели студии XOVP продюсер Андрей Ерешко и режиссер Юрий Ярушников обсудили преимущества создания контента с применением технологии virtual production, а также основные аспекты, тормозящие развитие этой технологии на отечественном рынке.

«Технология virtual production – это, прежде всего, один из инструментов, с помощью которого я снял много рекламных и медийных проектов. Честно говоря, я уже настолько привык не быть обремененным погодными, временными и иными рамками в процессе съемок, что один из проектов, в котором мне пришлось перестраиваться от съемок на LED экранах обратно к «зеленке» определенно доставил мне хлопот. В основном, такое опасение от современных технологических решений, со стороны продюсеров и клиентов, я связываю с мифом: «virtual production – это дорого», — рассказал Павел Тимофеев.

В действительности, рассматривая съемки «на зеленке» и на LED экранах – они отличаются именно подходом к организации: съемка с применением технологии virtual production предполагает больший блок первичной подготовки: прорисовываются сцены, готовятся реальные и виртуальные декорации (в том числе – освещение, которое осуществляется так же с помощью LED экранов), тогда как на зеленом фоне – препродакшен более общий, менее детальный, основная работа помимо съемок производится на стадии постродакшена.

Что касается стоимости производства одного и того же контента на «зеленке» и на LED – она не будет значительно отличаться, причем в некоторых проектах съемка на экранах обойдется дешевле. Ведь при съемке с применением технологии virtual production – постпродакшен потребует значительно меньше времени и затрат. И вместе с тем, на LED экранах снимаются творческие ограничения, все участники съемочного процесса наглядно видят конечный результат, тогда как съемки на зеленом фоне – конечный результат четко представляет себе только режиссер. «Технология Virtual production отбрасывает целый ряд ограничений: зимой можно снимать лето, летом – зиму, не зависеть от погодных условий, высот, снимать и на земле, и в воздухе, и в других измерениях и галактиках. Более того – технология постоянно развивается исходя из потребностей рынка, так, например, мы сейчас занимаемся созданием банка фонов в формате 360 основных локаций крупных городов мира для дальнейшей съемки на LED экранах с помощью технологии Russian Plates. Это позволит не ждать долгие месяцы согласований от ЦОДД, не перекрывать движение на магистралях и улицах», — комментирует Константин Королев, арт-директор студии XOVP. «Качество реалтайм-анимации движков сегодня превосходит качество пререндеров пятилетней давности. С помощью движка Unreal Engine можно создавать реалистичные сцены и синематики, «снятые» с помощью виртуальных камер. Визуализация в реальном времени помогает актёрам и всей съёмочной группе, которая может опираться на полученную картинку. Сегодня съёмка блокбастеров — это комбинация виртуального и традиционного продакшна: таким образом снимали мировые бестселлеры «Алиту», современную трилогию «Звёздных войн», картины Marvel».

В рамках дискуссионного блока «Перспективы технологического развития креативной индустрии в новой реальности» к обсуждению присоединились Генеральный директор Национальной Федерации музыкальной индустрии Данилов Никита, основатель коммуникационного агентства Prosto PR — Анастасия Грищенко, а также создатели сервиса Kadrobot — Александра Новокрещина и Тимур Рамазанов.

Согласно актуальным тенденциям создания креативного контента: будущее наступило. Ивенты проходят в виртуальной реальности, музыку к ним пишет искусственный интеллект, кино и реклама больше не имеют преград по воплощению авторских задумок, а метавселенные продолжают принимать новых резидентов. Коротко резюмируя основные тезисы и выступления спикеров, можно выделить основные направления развития креативной индустрии новых футуристичных реалий:

— Чат-боты — тренд нового поколения, они могут заменить мобильное приложение, социальные ресурсы, новостные порталы или сайты компании. Различные решения на практике протестировали и презентовали Александра Новокрещина и Тимур Рамазанов.

— Иммерсивный мир и VR проекты —они уже стали самостоятельным трендом в развитии креативной индустрии. VR инструменты тоже призваны дать пользователю то, что называют «бесшовным» переходом между онлайн-объектами и реальностью. Но, в отличие от метавселенной, виртуальный (иммерсивный) мир больше ориентирован на пользовательский опыт, а не на глобальное взаимодействие пользователей между собой. Пока он скорее строится на дополненной реальности, чем на виртуальной, но это технологические ограничения: VR-гарнитуры, без которых полноценно погрузиться в придуманный мир невозможно, пока еще недостаточно доработаны для массового рынка. Дополненная реальность совместима со многими смартфонами, это позволяет использовать ее в 3D-рекламе, дизайне, оформлении мероприятий и даже оптимизации шоппинга. Трехмерную анимацию и моушн-графику можно использовать в диджитал-кампаниях, а с помощью измененной перспективы создавать 3D-иллюзии на оффлайн мероприятиях. Virtual Pruduction – это последний и устойчивый тренд при производстве контента киностудий, клипмэйкеров, рекламных агентств и медиа-групп.

Андрей Ерешко, со-основатель студии XOVP метафорично охарактеризовал готовность рынка к внедрению новых технологий: «В единоборствах есть такое понятие – «борьба в незанятом пространстве» — понятие, предполагающее не активное конкурентное сражение, а заполнение свободного пространства для эффективного маневра. Сейчас российский рынок креативных индустрий имеет это свободное, незанятое пространство, которое активно начинают занимать современные технологичные решения. Студия XOVP уже положило начало – одними из первых стали применять технологию Virtual Production для съемок кино, однако – это не единственное направление нашего развития. Сейчас мы запускаем целое технологичное направление, основной целью которого является создание современного отечественного ПО и аппаратного комплекса».

— Метавселенная (-ые) — цифровая реальность, существующая в реальном времени. Пока она состоит из множества виртуальных пространств на базе интернета, пользователи могут взаимодействовать как между собой, так и с трехмерным виртуальным миром. Метавселенную многие считают новым витком развития интернета. Технически существование метавселенной построено на дополненной (AR) и виртуальной реальности (VR). Полностью виртуальная версия пока мало распространена — все же она требует довольно серьезного технического оснащения, которое сложно сразу запустить в массовое производство. Индустрия развлечений не просто использует некоторые возможности метавселенной, но и проводит ивенты в полностью виртуальном пространстве. Такие концерты провели Imagine Dragons, Travis Scott и Muse.

— XR – синергия дополненной и виртуальной реальности продолжает развиваться во всех направления. В первую очередь, она использует возможности компьютерного зрения, которые позволяют AR лучше распознавать объекты в кадре и накладывать на них расширенную виртуальную информацию. Активно развиваются виртуальные аватары. Многим знакомы Instagram-маски — это тоже пример упрощенного использования дополненной реальности, когда за счет более точного распознавания можно наложить реалистичные эффекты. Но виртуальные аватары ушли дальше: за счет технологий можно создать цифровую копию человека, которая будет в точности повторять все движения и транслировать их в виртуальный мир. Развивается и технология Deepfake — — методика синтеза изображения, основанная на искусственном интеллекте, используется для соединения и наложения существующих изображений и видео на исходные изображения или видеоролики.

«Синергия виртуальных технологий и реального пространства дает толчок новому направлению в творчестве, бизнесе, развитии. Скоро не останется сферы, в которой не будут активно применяться технологии: электронная коммерция, здравоохранение, образование, развлечения и игры, маркетинг, промышленное производство, даже персональные гаджеты, которые уже поддерживают AR технологии», — подвел итоги форума Юрий Ярушников.

Однако, сфера развития виртуальных технологий имеет сдерживающие факторы. Про один из таких факторов рассказала Анастасия Грищенко: «Мое агентство выделяет одним из своих специалитетов развитие личного бренда. Большинство из моих клиентов понимают, что за технологиями стоит будущее, что развитие в этом направлении необходимо прежде всего для поддержания имиджа прогрессивного специалиста. Уже совсем скоро возникнет потребность развития виртуального бренда. Однако, мифы о том, что «виртуальные технологии – это дорого и сложно (предполагает наличие специально подготовленных кадров)» сдерживают многих серьезных бизнесменов». Второй важный фактор, который влияет на отечественный рынок виртуальных технологий вынес на обсуждение Генеральный директор Национальной Федерации Музыкальной индустрии Никита Данилов: «Необходимо преодолевать разрыв между действующим законодательством и скоростью распространения прогрессивных технологий в области создания аудиовизуального контента. В свете событий последних лет в разы увеличилось количество и качество «пиратского» и фэйкового контента, тогда как существующие способы ограничения их распространения не приносят ожидаемого результата и отстают от технологий создания. Уже сейчас мы подписали с группой правообладателей контента и основными поисковыми системами «Антипиратский меморандум», основной задачей которого – создание информационной системы для удаления пиратских ссылок из результатов поисковой выдачи. Однако, такая мера явно не достаточна для очистки информационного пространства, нам предстоит преодолеть еще целый ряд технических и законодательных проблем». Важно отметить, что в настоящее время российский рынок переживает трансформацию, и сфера новых технологий в медиаиндустрии – не исключение. Компаниям приходится в кратчайшие сроки внедрять новые платформы и сервисы, заменять оборудование и ПО. Это ускорило процесс импортозамещения в десятки раз, и сейчас в России есть все условия для того, чтобы он завершился успешно и отечественный производители виртуального аудиовизуального контента заняли устойчивые позиции на мировом рынке.

Фото – PR XOVP

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