Summer Cinema by KION завершил свою работу

В 2022 году летний кинотеатр во дворе бара «Стрелка» работал на протяжение трех месяцев, собирая полные залы. Состоялось 114 сеансов, которые посетили более 13 тысяч человек. Мы показали 48 фильмов, включая премьеры оригинальных фильмов и сериалов от онлайн-кинотеатра KION: «Одержимая», «Ночной режим» и AMORE MORE. Самыми популярными картинами оказались «Главная роль» с Антонио Бандерасом и Пенелопой Крус, «Ускользающая красота» Бернардо Бертолуччи и «АССА» Сергея Соловьева.

«На протяжение нескольких лет во дворе института Стрелка мы показывали вам кино — лучшее из того, что было доступно. В этом году мы расширили рамки фестиваля и выступили в формате летнего кинотеатра, продолжив таким образом свою миссию — показывать вам кино, лучшее из того, что было доступно. Мы очень благодарны нашим зрителям, горячо поддержавшим эту затею и вечер за вечером проводившим за просмотром новейших фестивальных хитов и нестареющей классики — Годара, Бертолуччи, Бергмана и Феллини. Мы окончательно нашли друг друга и теперь будем встречаться на нашей постоянной площадке — в кинотеатре "Художественный", а в нашем любимом дворике института Стрелка обязательно увидимся в следующем году!», — говорит программный директор кинотеатра «Художественный» и Summer Cinema by KION Стас Тыркин.

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