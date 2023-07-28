Суперфинал конкурса «АвторА!» пройдет на главной сцене юбилейного фестиваля «Таврида.АРТ» в Крыму

С 17 по 21 августа в Крыму, на территории арт-кластера «Таврида» пройдёт юбилейный пятый Фестиваль молодого искусства «Таврида.АРТ», на главной сцене которого состоится Гала-концерт международного конкурса авторов русской песни — «АвторА!»

Конкурс «АвторА!» родился в августе 2022 года и сразу же привлек внимание широкой общественности. Здесь под наставничеством звезд российской эстрады собрались участники совершенно разных профессий, объединенные стремлением и желанием творить и создавать новые хиты для российской сцены. Конкурс стал настоящим трамплином для авторов в мир отечественного шоу-бизнеса, дав творцам шанс проявить себя на национальной сцене.

Главное событие конкурса — гала-концерт, который в 2023 году пройдет на главной сцене фестиваля «Таврида.АРТ» в Крыму. Зрители смогут насладиться песнями финалистов конкурса в исполнении суперзвезд и призеров творческих заданий.

Участники конкурса проходили прослушивания в интерактивном режиме во время питчингов с членами жюри. Судьбу участников решали как признанные мастера современной русской музыки, такие как Игорь Матвиенко, Николай Расторгуев, Александр Шаганов, Любовь Успенская, так и молодые звезды: Хабиб, SHAMAN, Ваня Дмитриенко и другие.

«АвторА!» — это не только музыкальный конкурс, но и уникальный проект, призванный привлечь внимание к авторам песен и музыкальным композиторам. Ведь популярные песни ассоциируются исключительно с исполнителями, однако в производстве любого эстрадного продукта участвует множество людей. В первую очередь — авторы стихов и мелодий, но они часто остаются за кадром. Конкурс призван исправить это.

В рамках суперфинала конкурса на главной сцене фестиваля выступят Любовь Успенская, Юлианна Караулова, Ваня Дмитриенко, Немила, Митя Фомин, MARI M, группы Корни и Фабрика.

С песнями о любви к Родине выступят известные артисты, такие как SHAMAN, Виктория Дайнеко, Дмитрий Харатьян и специальные гости фестиваля — народный артист России Николай Расторгуев, группа «Любэ» и народный артист России Григорий Лепс, которые исполнят композиции, выбранные на конкурсе «АвторА!».

Юбилейный пятый Фестиваль молодого искусства «Таврида.АРТ» (проект от Росмолодёжь) пройдет в Крыму с 17 по 21 августа. В сердце молодежно-просветительского курорта страны соберутся 3 500 художников, писателей, музыкантов, актеров, дизайнеров, режиссеров, хореографов, специалистов событийного маркетинга и туристической индустрии из 89 регионов страны. Зрителей ждут 5 разноформатных площадок: фестиваль зрелищных искусств, кино, музыки, ярмарка «Арт.Молодость», фестиваль «Наука как искусство». Во время фестиваля пройдет открытие современного выставочного центра «АРТ-ЭКСПО», масштабное арт-шествие в обновленном качестве, презентации разработок молодых российских ученых, а также выступление популярных российских артистов: Вани Дмитриенко, MIA BOYKA, RAMIL, Леши Свика, ST, Анет Сай, Мити Фомина, SHAMAN и других популярных исполнителей и музыкальных коллективов. Специальным гостем Фестиваля станет Григорий Лепс и Николай Расторгуев.

Фото предоставлено Оргкомитетом конкурса «АвторА!»

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