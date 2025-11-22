«Супермен № 1»: редкое издание комикса нашли на чердаке в Калифорнии

Речь идет о первом издании «Супермена № 1» (The Man of Steel), выпущенном в июне 1939 года. Комикс, хранившийся в картонной коробке под стопкой старых газет, сохранился в почти идеальном состоянии. На аукционе Heritage Auctions, состоявшемся на этой неделе в четверг, было продано за 9,12 миллиона долларов.

Как сообщает аукционный дом, братья нашли целых шесть комиксов, включая раритетный «Супермен №1». Эти торги составили аукционный рекорд, который значительно превышает предыдущий: в 2023 году экземпляр «Action Comics №1» (1938), где Супермен появился впервые, был продан за 6 миллионов долларов.

Сенсационная находка, сделанная тремя братьями на чердаке дома их покойной матери в Калифорнии, принесла им миллионы долларов. Для их семьи эта находка стала не просто ценной вещью, а «свидетельством памяти, семьи и неожиданных способов, которыми прошлое возвращается к нам», — пояснил один из них.