СВАДЕБНАЯ ЭСТЕТИКА НА МОСКОВСКОМ УРБАНИСТИЧЕСКОМ ФОРУМЕ

1 августа для жителей и гостей столицы начался ежегодный Московский урбанистический форум. Одной из ключевых площадок события стал олимпийский комплекс «Лужники», где под открытым небом организована самая масштабная программа с интерактивными выставками, модными показами, мастер-классами и развлечениями для всей семьи. Площадка объединит несколько направлений, демонстрируя возможности любимого города.

Отдельная Зона свадьбы в Лужниках посвящена теме семейных ценностей. Площадка функционирует в течение всего Московского урбанистического форума и предоставлять активности от приглашенных медийных спикеров и партнеров. Главным событием первого дня стал первый масштабный fashion-показ, организованный Московскими сезонами и вдохновленный свадебной эстетикой, совместно со студией Михаила Кухарчука Lubi Flowers. В показе приняли участие российские бренды: House of Leo, Front, Bohoweddress, Fiori, Kseniyakoroleva, Anti-Bride Place, Amures Atelier, Sasha Gapanovich, Roses laces, Fetiche и Annette Hoffmann. Завершился первый день диджей-сетом от DJ Vovash в лаундж-зоне.

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