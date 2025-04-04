Свадебная песня Михаила Гуцериева вызвала переполох на Патриках

Весна – время романтики. После долгих зимних дней сердце ждёт признаний в любви, а там – и до свадьбы недалеко. Эта идея вдохновила создателей клипа «Третья попытка». Основой для него стала песня успешного творческого союза поэта Михаила Гуцериева и композитора Дарьи Кузнецовой. Главные роли в клипе сыграли Анна Семенович и VAVAN (Владимир Селиванов). Режиссёром видео выступил Дима Литвиненко.

Всё началось с музыки. Дарья Кузнецова давно задумывала свадебную песню, наполненную легким юмором. Поэтому композитор попросила Михаила Гуцериева написать не просто торжественные, а именно весёлые стихи. Что и было блестяще исполнено. Так родилась история о бывалой парочке, за плечами которой неоднозначный житейский опыт. Но он не стал преградой на пути к супружескому счастью.

Я знаю, это третья попытка,

И чёрт с тобой, что была ты замужем.

Прошу, не надо, не бей седьмой фужер.

Тянуть за сорок нельзя, ну куда уже?

«Артистов для исполнения песни и клипа выбрали не случайно, – рассказывает Дарья Кузнецова. – Анна Семенович давно хотела поработать со мной. В её репертуаре уже была песня на стихи Михаила Гуцериева «Не просто любовь». И вот однажды, встретившись за кофе, мы решили, что было бы здорово поработать снова. Мы начали искать Ане партнёра для песни. В списке претендентов на первом месте у меня был Володя Селиванов. И я счастлива, что он откликнулся, ведь на площадке во время сьёмок царила «химия» творческого единодушия двух замечательных талантливых исполнителей».

По сценарию провинциалы приезжают в Москву, чтобы на Патриарших прудах (Патриках) снять модный в наши дни свадебный контент. Непосредственность невесты и жениха, их свидетелей приводит к комичным ситуациям. В свадебный переполох на Патриках оказываются втянуты не только люди, но и лошади, и даже лебеди. По закону жанра не обошлось без потасовки и ныряния в пруд. Так в ролике высмеиваются клише, происходящие порой во время бурных свадебных застолий.

Анна Семенович и Владимир Селиванов (VAVAN) не впервые встречаются на съёмках комедии, им было легко сработаться в кадре. У артистов была совместная сцена в Перми на съёмках сериала «Реальные пацаны». Фрагмент ситкома с участием Анны и Владимира стал вирусным видео в соцсетях.

«Песня получилась весёлая, классная: потрясающие стихи, припев совершенно хитовый – поделилась с прессой Анна Семенович. – Я думаю, «Третья попытка» станет суперхитом. Тут такое на площадке происходит – просто пушка! Я рада, что мне довелось участвовать в этом клипе. Это масштаб, это классно, это медийно!»

«Я считаю, что эта песня может стать новым свадебным гимном, – дополняет Владимир Селиванов (VAVAN). – Только неформальным, необычным, ведь это действительно очень смешно. Впрочем, не стоит забывать о тщательной подготовке к сьёмкам, о вдумчивой работе режиссёрской группы, всех участников клипа. Смотрите, какие на нас костюмы, какая команда, оборудование… Я очень рад, что нас пригласили в этот проект».

Во время сьёмок клипа в центре Москвы, как всегда, было многолюдно, и присутствие на Патриарших прудах звёзд шоу-бизнеса, операторов, журналистов вызвало у москвичей настоящий ажиотаж. Кое-кто даже успел запомнить припев:

Горько-горько, сладко с тобой,

Счастье не спрятать под фатой…

Клип «Третья попытка», весёлый, яркий, заводной, блестяще сыгранный популярными исполнителями и профессиональными артистами, безусловно, достоин широкого зрительского внимания и будет претендовать на самые высокие места хит-парадов.