Светлана Антонова разберется в семейных тайнах

В Москве начались съемки нового сериала «Валюша» для телеканала «Россия». Валентина (Светлана Антонова) много лет работает няней и помощницей по дому в загородном доме Корецких. У Валюши есть непререкаемый авторитет среди прислуги, уважение хозяев – Элеоноры (Дарья Фекленко) и Льва Борисовича (Игорь Золотовицкий) – и их детей. А недавно за ней начал ухаживать новый знакомый Аркадий (Олег Филипчик). Но внезапно в ее жизнь возвращается бывший муж Валерий (Егор Баринов). Он начинает шантажировать Валентину, угрожая раскрыть тайны ее прошлого.

Съемки многосерийного фильма «Валюша» пройдут в Москве и Московской области. Режиссер фильма – Александр Жигалкин, в ролях: Светлана Антонова, Вероника Устимова, Дарья Фекленко, Игорь Золотовицкий, Максим Сапрыкин, Диана Енакаева, Егор Баринов, Олег Филипчик и другие.

Премьера сериала «Валюша» запланирована в эфире телеканала «Россия».

Фото – телеканал «Россия»

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