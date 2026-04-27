Светская премьера «Грузовичков» в киноцентре «Октябрь»

В киноцентре «Октябрь» состоялась светская премьера мультфильма «Грузовички». Гостями премьеры стали: Федор Бондарчук с сыном Сергеем, Агата и Петр Дранга, Андрей Золотарев, Анна Цуканова-Котт, Михаил Врубель, Алексей Иванов, Максим Филатов, Алексей Гаврилов и Катерина Кейру, Согдиана, Виктор Кейру, Марина Калецкая, Сергей Корнихин и другие. Многие гости пришли на премьеру вместе с главными зрителями анимационного приключения – своими детьми.

«Грузовичков» представили продюсер Денис Баглай, режиссер Дмитрий Грачев и творческая команда мультфильма.

Денис Баглай поприветствовал публику и собравшуюся на сцене команду проекта, поблагодарил ее за труд, результат которого зрители увидят на экране, а также поблагодарил партнеров фильма: «От лица всей съемочной группы хочу сказать вам спасибо, что несмотря на дождь, град и другие превратности погоды вы все здесь. Вы станете первыми зрителями и главными судьями того, что мы делали один год, семь месяцев и двадцать восемь дней. Я так уверен в этих сроках, потому что именно в этот день у меня родился ребенок».

Дмитрий Грачев также поблагодарил команду фильма и зрителей: «Я хочу сказать спасибо замечательной команде, которую мне дали мои продюсеры и сказали: “Сделай хорошо”. Мы так и сделали. Спасибо огромное вам, моя дорогая группа, вы просто невероятные. Это и режиссерская команда, и компьютерная графика, и графика компьютерной графики, и графика внутри компьютерной графики, и эскизы, и много других умных названий и слов. Спасибо зрителям, что вы посмотрите сейчас наш фильм! Расскажите всему миру, что грузовички — это большие машины, а на большие машины надо смотреть на большом экране. Мы всех ждем в кинотеатрах. Погнали!»

