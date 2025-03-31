Светская премьера военно-приключенческого фильма «Отряд Светлячков»

В Москве состоялась долгожданная премьера военно-приключенческого фильма «Отряд Светлячков». Лента посвящена героической обороне Аджимушкайских каменоломен в мае 1942 года. Основная часть съемок прошла в декорациях, точно воспроизводящих каменоломни, а также в экспозициях Музея Победы на Поклонной горе, где и прошёл премьерный показ в кинотеатре «Поклонка».

По сюжету фильма современный мальчик, который с помощью нейросетевых технологий попадает в прошлое и сталкивается с выбором: ценой собственной жизни найти утерянные артефакты или помочь защитникам каменоломен. Он решает разделить все тяготы этой жизни и подарить надежду людям.

Перед показом киноленты слово взяла основатель дистрибьюторской компании «Кинотайм» Елена Фисенко: «Эта картина, основанная на реальных событиях, повествует о героических подвигах, которые необходимо сохранить в памяти наших детей».

Со сцены зрителей также поприветствовала съемочная группа «Отряда Светлячков», включая режиссера Стаса Мареева и актеров Алену Чехову и Алексея Батанина, Велину Лукьянову. Актриса Анна Чурина, исполнившая одну из главных ролей, специально для гостей премьеры исполнила песню «Память», которая является саундтреком к фильму.

Среди гостей мероприятия были замечены актрисы Лянка Грыу, Мария Романовва, Ксения Петрухина, Екатерина Директоренко, режиссер Павел Дроздов, дизайнеры Алена Нега и Виктория Андреянова, певица Анастасия Вознюк, продюсеры Юлия Хамитова, Татьяна Чурилова, певец и режиссер Тимур Гарафутдинов и другие. Также одними из первых картину посмотрели учащиеся образовательного центра «Протон» – кадеты-пограничники.

«Отряд Светлячков» — это история о детях, совершивших подвиг, детях, которые сами стали героями. Название их отряда вошло в историю военных побед России, и поэтому создатели с гордостью представляют картину под названием «Отряд Светлячков». Сюжет фильма получился приключенческим и в равной степени патриотическим, что особенно актуально для молодежи в преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.