Свобода, провокация и смелость быть собой

Бренд декоративной косметики TABU Makeup провел свой первый бьюти-день в пространстве FR Concept, флагманском бутике FASHION REBELS. Актрисы, визажисты, инфлюенсеры и журналисты смогли не только познакомиться с брендом TABU Makeup, но и погрузиться в его философию — бросить вызов излишней сдержанности, смело заявить о себе и заменить табу в голове на TABU makeup. «Совместное мероприятие TABU Makeup и FASHION REBELS — не случайно.

Оба бренда вдохновляют женщин быть свободными в выборе собственного стиля, не бояться быть в центре внимания и раскрыть свою подлинную женственность и сексуальность», — рассказала директор по маркетингу TABU Makeup Наталья Вологодская.

Центром презентации стала необычная оригинальная композиция, напоминающая большую райскую птицу и украшенная стильными аксессуарами концепт-стора и косметикой TABU Makeup. В распоряжении гостей были элегантные перчатки, боа, банты, украшения, помады, пудры, тушь, тени — одним словом все, что нужно для преображения в яркую и раскрепощенную фам фаталь. А помогали в этом ведущие визажисты — Екатерина Мылтусова и Елизавета Настусенко. После макияжа гостей ждала примерка одежды из новогодней капсулы FASHION REBELS «Легенды о райских птицах».

Специальным гостем премьеры стала амбассадор TABU Makeup певица Юля Зиверт. Юля разделяет ценности бренда и уверена, что девушки должны не подстраиваться под навязанные правила, а диктовать собственные, максимально раскрывая свою индивидуальность.

Среди гостей также были замечены актрисы Диана Милютина, Софья Синицына, Тереза Диуро, Маруся Климова, Маша Кошина, Алена Чехова, Зарина Мухитдинова, CEO FASHION REBELS Валентина Муховикова, блогеры Мария Пак, Ольга Ломакина, Марина Хрипина, Маргарита Иноземцева, известные визажисты Наталья Черкасова, Юрий Ананов, Владимир Калинчев и другие.