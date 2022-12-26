«Свободные отношениях»: Состоялась премьера трейлера романтической комедии

9 февраля в широкий прокат выходит романтическая комедия «Свободные отношения» производства кинокомпании 1-2-3 Production при поддержке Okko с Аглаей Тарасовой, Борисом Дергачёвым и Ильей Соболевым в главных ролях. Премьера приурочена ко Дню всех влюбленных.





Добрая романтическая комедия рассказывает историю двух противоположностей Илоны (Аглая Тарасова) и Артема (Борис Дергачев), которые случайно встретились в питерском баре, провели вместе ночь, а затем были вынуждены пожениться из-за незапланированной беременности. Спустя семь лет герои понимают, что превратились в одну из тех семейных пар, которых заел быт, а их совместная жизнь стала просто привычкой. Желая сохранить брак ради сына, супруги идут на отчаянную меру – предлагают дать друг другу немного свободы. Последствия этого эксперимента удивят не только главных героев…

Дмитрий Невзоров, режиссер:

– Когда мы начали работать над сценарием, задачей было написать тонкое, доброе и смешное кино про чувства. По большому счету, это не столько история про свободные отношения, сколько про сохранение семьи, про то, как людям сложно, спустя годы, оставаться счастливыми в паре, но они не хотят разрушать брак. Обожаю, когда после просмотра фильма остается очень приятное «послевкусие». Кажется, у нас получилось сделать именно такое кино.



Борис Дергачев, исполнитель одной из главных ролей:

Идея фильма, с моей точки зрения, в том, что нельзя смотреть на ситуацию с одной стороны. Отношения — это не недвижимость, а живой организм, которому мы сами зачастую вредим. И дай бог, чтобы в какой-то момент мы наконец-то начали о нем заботиться! Интересный момент: благодаря этому фильму я в первый раз оказался в Санкт-Петербурге и влюбился в этот город.

Продюсерами картины стали Валерий Федорович, Евгений Никишов, Иван Голомовзюк. Режиссер и автор сценария – Дмитрий Невзоров («Отпуск», «Полярный», «Остров»), для которого фильм стал полнометражным дебютом. Съемки проходили в Санкт-Петербурге.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.