Свободный балет Валерия Терёшкина представит премьеру к Году семьи

На сцене Большого зала Красноярской филармонии труппа «Свободный балет» Валерия Терёшкина представит премьерную программу «Высшая школа Цезаря». Концерт входит в цикл «Творческие династии» и будет приурочен к Году семьи.

В основу программы концерта легла новелла о взаимоотношениях подростков и их родителей, поиске своей роли в жизни общества. Зрители увидят связь поколений молодых и взрослых, мастеров и учеников, а также творческое соединение всех талантов Свободного балета.

Наряду с хореографией авторской школы Валерия и Бориса Терёшкиных в программе концерта будут представлены хореографические постановки артистов Свободного балета. Так, часть номеров исполнят артисты детской школы джазового танца Валерия Терёшкина. В постановках Алёны Терёшкиной юные таланты представят публике номера «Считалочка», «Спроси у гор» и «Непослушные».

В исполнении основного состава труппы «Свободный балет» зрители увидят уже знакомые и любимые постановки Валерия Терёшкина «Антрэ», «Мадам свинг», «Большие барабаны».

Завершит концерт совместный номер труппы «Свободный балет» и детской студии «Пой, пой, пой и чувствуй ритм» в постановке Артёма Зыкова.

Далее программа будет представлена в большом гастрольном туре Свободного балета по Красноярскому краю.