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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Свободный балет Валерия Терёшкина представит премьеру к Году семьи

editor
By editor
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Свободный балет Валерия Терёшкина представит премьеру к Году семьи

На сцене Большого зала Красноярской филармонии труппа «Свободный балет» Валерия Терёшкина представит премьерную программу «Высшая школа Цезаря». Концерт входит в цикл «Творческие династии» и будет приурочен к Году семьи.

В основу программы концерта легла новелла о взаимоотношениях подростков и их родителей, поиске своей роли в жизни общества. Зрители увидят связь поколений молодых и взрослых, мастеров и учеников, а также творческое соединение всех талантов Свободного балета.

Наряду с хореографией авторской школы Валерия и Бориса Терёшкиных в программе концерта будут представлены хореографические постановки артистов Свободного балета. Так, часть номеров исполнят артисты детской школы джазового танца Валерия Терёшкина. В постановках Алёны Терёшкиной юные таланты представят публике номера «Считалочка», «Спроси у гор» и «Непослушные».

В исполнении основного состава труппы «Свободный балет» зрители увидят уже знакомые и любимые постановки Валерия Терёшкина «Антрэ», «Мадам свинг», «Большие барабаны».

Завершит концерт совместный номер труппы «Свободный балет» и детской студии «Пой, пой, пой и чувствуй ритм» в постановке Артёма Зыкова.
Далее программа будет представлена в большом гастрольном туре Свободного балета по Красноярскому краю.

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