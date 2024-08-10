«Сводишь с ума»: стартовали съемки новой романтической комедии с Милой Ершовой и Юрием Насоновым

Легко ли довериться незнакомцу из параллельной реальности и можно ли разобраться с проблемами в собственной жизни, просто заглянув в зеркало? Узнаем в новой романтической комедии «Сводишь с ума», съемки которой начались недавно. В главных ролях: Мила Ершова («Неверные», «Плейлист волонтера», «По щучьему велению»), Юрий Насонов («ЮЗЗЗ», «Золотое дно», «Майор Гром: Чумной Доктор»), Антон Васильев («Тополиный пух», «Открытый брак»), Людмила Артемьева («Сваты», «Баба Яга спасает мир», «Гости из прошлого»), Антон Артемьев («АльфаРомео», «Подростки. Первая любовь», «Лихие»), Надежда Иванова («Пингвины моей мамы», «Мир! Дружба! Жвачка!»).

Картину снимает Forza Film по заказу «Ол Медиа Компани» (входит в группу компаний START) и онлайн-кинотеатра START.

По сюжету, Алиса (Мила Ершова) заселяется в просторную квартиру в Санкт-Петербурге, в которой начинает сбоить зеркало, показывая юной квартирантке параллельную реальность той же самой квартиры. Вот только проживает в этой параллельной реальности не Алиса, а тусовщик Иван (Юрий Насонов). Сумеют ли молодые люди распознать настоящую любовь и по силам ли им окажется объединить свои миры, чтобы встретиться в реальности и просто прикоснуться друг к другу?

Продюсер Георгий Шабанов:

«Я получил сценарий “Сводишь с ума” от молодых авторов, прочитал его, и мне он очень понравился. Я давно хотел сделать такой ромком, с элементами фэнтези, референсами к которому будут такие проекты, как “Дом у озера” или “Бойфренд из будущего”. К сожалению, у нас мало такого материала, поэтому когда ко мне попал сценарий, я сразу загорелся желанием реализовать этот проект. Так мы познакомились с прекрасной Дашей Лебедевой — соавтором сценария и режиссером. Мне кажется, мы смогли договориться о том, какое это будет кино. Очень жду его».

Режиссер Дарья Лебедева призналась, что, приступая к работе над фильмом, хотела сделать историю о честной любви — картину, после просмотра которой к зрителям возвращается вера в чудо:

«Я сама очень люблю смотреть фантастические мелодрамы. Такие фильмы, как “День сурка” или “Зависнуть в Палм-спрингс” — когда мне грустно, они всегда поднимают настроение».

Впрочем, на съемочной площадке никто не грустит — атмосфера сложилась самая творческая. «Когда в первый съемочный день мы разбивали тарелочку, я пожелала команде, чтобы мы прожили следующие полтора месяца в такой же атмосфере, в какой написан сценарий. Возможно, именно в этот момент над Москвой пролетел метеорит или Сатурн вошел в фазу Юпитера (смеется), но наши съемки внутри действительно выглядят как романтическая комедия. Работа кипит, но никто не позволяет себе повышать голос или срываться. На площадке царит атмосфера бережности и сотворчества. Так что любовь, которую вы увидите на экране, существует не только между двумя героями, но и распространяется еще и человек на 100 команды этого проекта», — делится Дарья Лебедева.

Юрию Насонову нравится его персонаж, однако, чтобы сыграть эту роль, ему пришлось максимально погружаться в себя:

«Мне нравится стиль моего Вани — эти очки, костюмчики, примочки. Я чувствую себя в этом комфортно, потому что сам люблю ярко одеваться, — признается актер. — Но по жизни я не тусовщик, устраивать вечеринки для меня — что-то новое. Мой Ваня бабник, он немного поломан этим своим опытом. Очень интересно раскрывать с психологической точки зрения, почему такое происходит. Классно, что у нас были репетиции с режиссером, это большая редкость. За это время у нас с Дашей Лебедевой сложился собирательный образ моего персонажа. Даша писала, исходя из своего опыта общения с людьми, а я просто привносил туда немного своего характера».

Актриса Мила Ершова тоже поделилась тем, как работала над ролью:

«Даша потрясающий режиссер, который очень горит своим делом и полностью включен в актеров! Мы предварительно встречались с ней несколько раз, устраивали читки, обсуждали мою героиню, делали некоторые поправки в характере и поступках, обсуждали ее мотивы. Также Даша предложила мне к просмотру несколько фильмов, которые помогли почувствовать жанр и существование в кадре. А за неделю до мотора мы с Юрой ходили на тренинг к актерскому коучу, чтобы партнерски сонастроиться, поближе познакомиться и почувствовать друг друга. Думаю, что эта совместная работа за кадром сильно помогает нам на площадке».

Действие фильма, по задумке режиссера и по аналогии с театральными постановками, на 70 процентов происходит в одном и том же помещении: «Что это за помещение, вы скоро узнаете, — говорит Дарья Лебедева. — Я думаю, эта ирония повеселит зрителей, именно в нем мои талантливейшие Юра и Мила проживают по-честному огромное количество эмоций и вместе со мной находятся в поиске точного их воплощения на экране. Пожелайте нам удачи, кажется, все остальное у нас уже есть».