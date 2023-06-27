СВОЁКИНО: в Академии «Меганом» научат создавать и продвигать кинопроекты

Академия творческих индустрий «Меганом» (проект «Таврида.АРТ») открыла набор на образовательную программу #СВОЁКИНО для сценаристов, режиссеров и продюсеров. Программа направлена на обучение ведению кинопроектов от идеи до полноценной реализации. Регистрация на программу открыта до 3 июля на сайте и в приложении «Меганом» в социальной сети ВКонтакте.

В историю отечественного кино вписаны имена великих режиссеров: Леонида Гайдая, Андрея Звягинцева и Федора Бондарчука. Сейчас настает время молодых профессионалов, которые в условиях отмены российской культуры смогут увидеть возможности и задать новый вектор развития индустрии кино и сериалов: от комедийных историй до актуальной документалистики.

Академия творческих индустрий «Меганом» открывает набор на образовательную программу #СВОЁКИНО, разработанную совместно с кинокомпанией «АРГО». К участию приглашаются профессионалы кинопроизводства: сценаристы, режиссеры и продюсеры. Слушатели вместе с очевидцами событий из новых регионов примут участие в киноинтенсиве, результатом которого станет подготовка совместных проектов для защиты перед представителями онлайн-платформ, продюсерами аудио-визуальных сервисов и экспертами грантовых конкурсов.

В рамках образовательного модуля участники научатся самостоятельно вести кинопроект: от идеи до реализации, работать с программами для презентаций, составлять заявки на грант, выбирать актуальные идеи и темы для создания концепций и сценариев будущих кинокартин, а также формулировать и «упаковывать» свой кинопроект для публичных защит и других задач заказчиков.

«Программа #СВОЁКИНО даст инструменты, при помощи которых автор, сценарист, режиссер или продюсер сможет самостоятельно реализовать свой творческий проект, направленный на популяризацию и развитие творческой деятельности среди участников СВО. Это практический курс, включающий в себя серию мастер-классов, тренингов, встреч с профессионалами медиабизнеса, перспективными работодателями и коллегами, а также представителями платформ и грантов, реализующих финансирование кинопроектов. Программа #СВОЁКИНО — пошаговая инструкция о том, каким образом реализовывать свои собственные проекты, формулировать актуальные творческие идеи и формировать из них полноценный, готовый к производству медиапродукт, а также находить источники финансирования производства и площадки размещения контента», — рассказала генеральный директор кинокомпании «АРГО» Маргарита Шнегас.

Программа пройдет в онлайн- и офлайн-форматах, первый этап очного обучения на площадке Академии творческих индустрий «Меганом» в Крыму запланирован с 25 по 30 июля 2023 года. Регистрация открыта до 3 июля на сайте: https://tavrida.art/academy и в приложении «Меганом» в социальной сети ВКонтакте.

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