СВОёКИНО выходит на экраны: шесть проектов поддержаны ИРИ

Институт развития интернета (АНО «ИРИ») подвёл итоги конкурса на создание национального контента. Поддержку получат 152 проекта в пяти номинациях: «Видеоконтент», «Контент в блогосфере», «Мультиформатный контент», «Специальные интернет-проекты» и «Программные продукты». Среди победителей — шесть работ, презентованных на финальных питчингах программы #СВОёКИНО в 2024–2025 годах.

Программа #СВОёКИНО ежегодно проходит в Академии творческих индустрий «Меганом» (проект «Таврида.АРТ») при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Её цель — создание актуальных кино- и медиапроектов, посвящённых специальной военной операции.

Генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский отметил, что результаты конкурса свидетельствуют о растущем интересе авторов к осмыслению происходящих событий.

«Всё больше авторов погружаются в раскрытие тем современной геополитической ситуации, СВО и места России в мире. Сегодня всем нужны честные истории о нас самих, с близкими нам ценностями и вопросами, которые нас волнуют. Не ослабевает интерес к историческим личностям и эпохам, к национальным героям, которые изменили ход мировой истории или меняют мир здесь и сейчас. Уверен, создатели вновь покажут качественный контент с глубоким смыслом — интересный и привлекательный для широкой аудитории», — подчеркнул Гореславский.

Среди поддержанных проектов — шесть работ, прошедших питчинги #СВОёКИНО. Это сериал «Освободители», рассказывающий об уникальных операциях добровольческой бригады «Ветераны» под Авдеевкой, Дзержинском (Торецком) и Суджей; второй сезон драмы «Резервисты» о молодых жителях Донбасса, оказавшихся на передовой; документальный сериал «Симфония времени» о музыкантах, артистах и сотрудниках учреждений культуры Донбасса; серия роликов «Твой позывной — Герой. Отцы», где актриса, режиссёр, бард и многодетная мама отправляется с гитарой на фронт и знакомится с защитниками страны; военная драма «Обитель» о монахах, мирных жителях и военных, оказавшихся в блокаде в монастыре под Угледаром; а также цикл видеороликов «Доброволец-2», раскрывающий личные истории участников СВО.

Руководитель службы индустрии кино, анимации и медиаконтента арт-кластера «Таврида» Владислав Миронов подчеркнул значимость того, что проекты программы получают поддержку крупнейших институций и переходят в производство.

«Для нас особенно важно, что проекты, представленные на питчинге программы #СВОёКИНО, получают поддержку крупнейших институций и переходят в стадию производства. Это подтверждает, что программа не заканчивается образовательным этапом — она становится полноценным инструментом запуска востребованных кино- и медиапроектов. За каждой из этих работ стоят реальные истории, личный опыт участников СВО и серьёзная совместная работа авторов, сценаристов и режиссёров. Именно такой подход позволяет создавать содержательные произведения, которые находят отклик у профессионального сообщества и, мы уверены, будут интересны широкой аудитории. Для нас это показатель того, что программа выполняет свою главную задачу — помогает сильным историям дойти до экрана», — отметил Миронов.

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