Связисты РТРС провели более 6000 радиосвязей из ДНР

29 марта в Донецкой Народной Республике завершится четвертый этап радиомарафона, посвященного 25-летию Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС). Радиолюбители работают из Донецка, Макеевки и Мариуполя под специальным позывным RT25DO.

Для выхода в эфир с помощью телеграфного ключа, микрофона и компьютера использовалась радиорубка в мобильной радиотелевизионной станции на базе КАМАЗа. За две недели работы в ДНР радиолюбители установили более шести тысяч радиосвязей с операторами 120 стран. Подтверждены радиосеансы с Австралией, Гренландией, Индией, Индонезией, Китаем, Мальдивами, Северным полюсом, Шри-Ланкой, Японией, странами Африки и Карибского бассейна.

«Акция РТРС популяризирует достопримечательности городов и сёл России, отмечает многогранность нашей страны, помогает развитию радиоспорта, — подчеркнул директор Департамента реализации приоритетных проектов РТРС Владимир Найденов. — Очень многие радиолюбители становятся профессиональными радиоинженерами. РТРС с удовольствием поддерживает такое превращение хобби в профессию».

Радиомарафон проводится при поддержке Союза радиолюбителей России. Следующие этапы запланированы в Севастополе и Крыму, Карелии и Бурятии, Краснодарском, Красноярском, Хабаровском и Приморском краях. Итоговые мероприятия марафона ожидаются в августе в Республике Хакасия и Костромской области.