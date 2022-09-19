Сюзанна выпустила пятый студийный альбом «Альтернатива I»

Сюзанна представила новый альбом «Альтернатива I». Релиз на площадках состоялся 16 сентября.

«Альтернатива I» — 5-ый номерной альбом поп-дивы Сюзанны. Гул длинных низких басов сочетается с пост-панковыми гитарами и трип-хоповыми ударными, все это приправлено фирменной лирикой артистки. За продакшн ответственен московский композитор Никита Каменский.

Впервые композиции с альбома Сюзанна презентовала во время летней программы Яндекс Музыки на Плюс Даче в Парке Горького. Она выступила не только как музыкант, но и как режиссёр собственного шоу. Обложка первой части была создана на концерте прямо во время исполнения художницей Алиной Виноградовой на глазах у зрителей.

«Альтернатива — это живой материал, ещё не поросший мхом одинаковости и клише. Как самый свежий воздух, который вы вдыхаете, находясь в горах. Этот альбом мы писали полтора года и для меня это глубокая и вдумчивая работа, требующего такого же подхода в прослушивании».

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