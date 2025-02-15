Т-Инвестиции, Атомайз и Sistema Gallery запустили арт-токены на новые картины современного искусства

Т-Инвестиции, Атомайз и галерея Sistema Gallery запустили цифровые финансовые активы (ЦФА) на современное искусство. Теперь в Т-Инвестициях доступны арт-токены на четыре новые картины современных художников: «Заячья спираль» Ростана Тавасиева, «Cheers» Дарьи Калугиной, «Гербарий» Дарьи Барыбиной и «Evo Science» Миши Моста.

Арт-токены дают инвесторам цифровые права на доход от продажи картин современных художников. Это направление инвестиционных инструментов на базе технологии блокчейн, которое позволяет диверсифицировать портфель Верхний предел доходности по арт-токенам не ограничен, а нижний — зафиксирован. Даже если картины не будут проданы, эмитент вернет инвесторам вложенные деньги с доходностью 15% годовых.

Сделки с арт-токенами автоматизированы при помощи смарт-контрактов. Хранением, организацией показов и продажей искусства занимается эмитент — галерея Sistema Gallery. Всего выпущено 174 токена по 10 000 руб. каждый. Совокупный объем эмиссий — 1,58 млн руб. Дата погашения — 13 февраля 2026 г. Все арт-токены выпущены на платформе Атомайз (входит в группу «Т-Технологии»).

«Прямая покупка предметов искусства обычно требует больших вложений. Кроме того, есть и сопутствующие затраты: на страхование, регулярную оценку, поддержание условий для его хранения. ЦФА позволяют снять эти ограничения и существенно понизить порог входа. Арт-токены — это коллективная инвестиция в искусство с небольшим чеком и гарантированной доходностью, что подходит даже новичкам. Инвестор не только вернет свои деньги к дате погашения, но и получит минимум 15% годовых, а в случае успешной продажи — еще больше», – говорит генеральный директор Атомайз Алексей Илясов.

«Инвестиции в смарт-активы молодых художников — не только инструмент для потенциального роста капитала, но и прямой вклад в культуру будущего. Покупая цифровые активы авторов на старте их пути, вы финансируете развитие арт-рынка и помогаете талантам реализовать проекты, которые могут стать частью художественной истории», – комментирует руководитель Sistema Gallery Анастасия Волкова.

Это не первый выпуск цифрового искусства в Т-Инвестициях. В декабре были распроданы арт-токены на четыре произведения: Rose и Horsewoman Даши Мальцевой, «Праздник жизни» и «Ход конем» Сюгира Булуктаева.